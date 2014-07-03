汽车产业：美国监管当局不满克莱斯勒召回后修车进度慢

路透底特律7月2日 - 美国安全监管当局要求克莱斯勒解释，为什么即便当局接受了克莱斯勒的补救措施，该公司在修理老款Jeep运动休旅车(SUV)油箱问题上仍动作缓慢。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周三称，按照克莱斯勒目前的速度，他们要花近五年才能修理完所有去年6月召回的SUV，其中包括Jeep 大切诺基(Grand Cherokee)和Jeep Liberty SUV。

NHTSA主管O. Kevin Vincent已签署“特别命令”，要求克莱斯勒对其召回安排的速度做出书面解释。相关文件必须在7月16日之前提交给NHTSA。

受影响的车型是1993-1998年款Jeep大切诺基，以及2002-2007年款Jeep Liberty。(完)