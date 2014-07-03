汽车产业：美国监管当局不满克莱斯勒召回后修车进度慢

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透底特律7月2日 - 美国安全监管当局要求克莱斯勒解释，为什么即便当局接受了克莱斯勒的补救措施，该公司在修理老款Jeep运动休旅车(SUV)油箱问题上仍动作缓慢。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周三称，按照克莱斯勒目前的速度，他们要花近五年才能修理完所有去年6月召回的SUV，其中包括Jeep 大切诺基(Grand Cherokee)和Jeep Liberty SUV。
NHTSA主管O. Kevin Vincent已签署“特别命令”，要求克莱斯勒对其召回安排的速度做出书面解释。相关文件必须在7月16日之前提交给NHTSA。
受影响的车型是1993-1998年款Jeep大切诺基，以及2002-2007年款Jeep Liberty。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。