欧洲个股：Rosneft就收购大摩旗下分支向美安全部门提供细节--WSJ

路透7月2日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士话称，就收购摩根士丹利 旗下一石油交易分支，俄罗斯国有石油公司Rosneft 已向评估国家安全风险的美国一机密委员会提交了交易细节。

去年12月摩根士丹利同意将旗下全球实货石油交易部门的多数业务出售给Rosneft。当时是在俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛之前。

摩根士丹利发言人拒绝发表评论。

该投行5月时曾表示，尽管乌克兰危机暴发，但仍计划推进出售程序。

业界观察人士对于该交易能否通过表示怀疑，因西方就乌克兰危机对包括Rosneft执行长谢琴(Igor Sechin)在内的俄罗斯多位官员进行了制裁。

但制裁仅限于谢琴，而不是Rosneft。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在5月13日股东年会后告诉记者称，”从战略上考虑，我们致力于这笔交易...并计划完成，“当时还称，他不会猜测地缘政治环境是否会恶化。

Rosneft亦曾于4月表示，希望在今年下半年完成交易。(完)