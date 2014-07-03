欧洲个股：Rosneft就收购大摩旗下分支向美安全部门提供细节--WSJ

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透7月2日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士话称，就收购摩根士丹利 旗下一石油交易分支，俄罗斯国有石油公司Rosneft 已向评估国家安全风险的美国一机密委员会提交了交易细节。
去年12月摩根士丹利同意将旗下全球实货石油交易部门的多数业务出售给Rosneft。当时是在俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛之前。
摩根士丹利发言人拒绝发表评论。
该投行5月时曾表示，尽管乌克兰危机暴发，但仍计划推进出售程序。
业界观察人士对于该交易能否通过表示怀疑，因西方就乌克兰危机对包括Rosneft执行长谢琴(Igor Sechin)在内的俄罗斯多位官员进行了制裁。
但制裁仅限于谢琴，而不是Rosneft。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在5月13日股东年会后告诉记者称，”从战略上考虑，我们致力于这笔交易...并计划完成，“当时还称，他不会猜测地缘政治环境是否会恶化。
Rosneft亦曾于4月表示，希望在今年下半年完成交易。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。