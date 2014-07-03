港报财经评论：美股芬佬的五大意外--信报7月3日

美股芬佬的五大意外/ 习广思

市场风光仍是美股好。美股攀上新高，投资者对数据抱有期望，6月汽车销售数据创下8年来新高，市场可以舒一口气，且被视为下半年复苏的讯号。美国今晚将公布非农数据，华尔街人士预测新增就业人数21.8万，是2010年5月以来最高的预期。联储局不得不承认，美国就业已陷入结构性问题，就业参与率持续下跌，新增职位是当局检视就业的另一指标。第一季经济数据转坏未影响到股市，大家把希望放在第二季，接下来的几个星期，将有更多数据引证经济师的预期。

踏入下半年首个交易日，港汇走强成为股市话题，港股在成交配合下上升，情况与近日美股有点相似，可能是基金在季初重新部署。近日表现落后的纳指和罗素2,000反弹，资金追买落后。港股方面，也见到落后板块反弹，以及资金流入香港经济股。尽管指数反弹，但留意大市主要是双线发展，一是蓝筹挟升推高指数，二是落后中资股反弹。蓝筹股回升，焦点落在一批香港经济股，例如长实 及友邦 ，腾讯 和港交所 技术走势改善，有人认为是资金为第四季“沪港通”率先部署，这批蓝筹股走势明显较中资股佳；其次是落后板块全面反弹，濠赌股尽显对坏消息的抗跌力，意味着调整或告一段落。中资股当中，内房、钢铁、水泥、猪肉股等全面从低位反弹。

目前金融市场被称为“无常态”，很多走势令人“估佢唔到”，现时的市场低波幅现象，说明市场缺乏太少意外。简单归纳起来，上半年全球金融市场有五大意外。意外一：波动性持续下跌，以及伴随着低波动性出现的其他现象。意外二：债息再度下跌，投资者在利率异常低企的债券世界中，继续寻找低息回报。意外三：股市风格转变得很快，第一季开始，资金由科技股及动力股身上，极速回流到价值、防守类股份，很多基金经理反应不及，且在上半年跑输，特别是一批向科网股落重注的对冲基金。意外四：新兴市场反弹，部分新兴股市更有不俗升幅。很多基金经理在年初怀疑新兴市场能否反弹，尤其是担心美国退市的影响。意外五：美国监管部门的焦点开始由投资银行转移到基金投资者身上。(B01)

英镑暂乏力挑战1.7330/ 苏子

受到英国6月份建筑业PMI自60上升至62.6，远较市场预期的59.8为佳，令市场相信英伦银行将有极高机会在今年底宣布加息，结果令英镑兑美元顺利突破2009年8月的1.7042美元横行区顶部阻力，昨天欧洲市早段更升至1.7177美元高位。由于目前英镑兑美元的升势有基本因素支持，加上技术上亦已出现重大突破，故只要稍后汇价的调整没有显着返回1.7042美元关键支持以下收市，预料整体走势将会朝着2007年11月的2.1161美元高位跌至2009年1月的1.3499美元低位的50%反弹目标迈进。

目前英镑兑美元的升势，最大的阻力来自美元整体走势会否止跌回升。本周初美汇指数以大阴烛跌破20天保历加通道的80.02美元底部支持、80美元心理关口及5月12日的79.78美元低位支持后，可惜却未能在翌日进一步显着走低，反而呈现陀螺待变形态收市；昨天美汇指数已见造好并突破上日的79.87美元高位，暂时最高曾见79.90美元水平。此外，昨天美汇指数成功返回20天保历加通道以内波动，故技术上看，有望摆脱以单边市形式进一步往下寻底的危机。如昨晚或今日已见美汇指数返回80美元心理关口以上波动及收市，预料美元整体走势可望止跌回稳，而英镑兑美元或会因此面临较大的超买调整压力，将掉头回落并下试1.7042美元关键支持及1.70美元心理关口，暂时未必有足够动力挑战上述1.7330美元的50%反弹目标了。

澳元兑美元虽然在前天成功以大阳烛升破4月10日的0.9461美元高位阻力及20天保历加通道的0.9465美元顶部阻力收市，可惜昨天汇价却未能进一步突破及企稳在0.95美元心理关口以上波动，高位仅见0.9495美元水平便已掉头回落。而导致昨天澳元兑美元未能继续顺利破关而上的主因，则与昨天亚洲市澳洲公布了异常差劲的5月份贸赤数据有关。时澳元兑美元已回落至0.9450美元水平，已返回上述的重要阻力位以下，故小心前天的破位有可能为假突破的走势陷阱，如昨晚汇价能以大阴烛低收，则日线图便会呈现双日转向不利形态，令汇价稍后重拾弱势的机会大增。(B14)