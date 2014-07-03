港报财经评论：拨云见青天，港股看24,000点--经济日报7月3日

拨云见青天，港股看24,000点/ 林瑞芬

美股续牛势，港股安度七一，昨复市即被扯起，恒指升358点或1.55%；大市成交额733亿港元。周一午市插水之势，现回看乃震仓，震完仓挟上。占中预演无乱金融中心的秩序，港股即暴涨上来。建行 昨日除净，理论开市拖低恒指97点，故恒指的升幅，实际更多。在7月1日公众假期突然有钱入港买港元，港汇触近7.75强方兑换保证，又不禁联想部分会买港股，大市成交昨就增加，吻合猜测。技术上，恒指突破23,200至23,250之阻力区，短期闷局已有所破，向上进一步挑战短期阻力分别是23,500及24,000，下半年内计则不止看24,000水平，重见2010年11月高位近25,000。正如上周反覆指，大技术支持位22,500左右守稳，向上突破机会高一线。

蓝筹股普遍上扬，地产股及濠赌股表现较佳。澳门6月份博彩数据录得5年来首跌，坏消息出反释濠赌股的沽压，伺机进行技术性反弹，银河娱乐 及金沙中国 分别弹4.8%及3%。地产股，长实 、恒地 及信置 涨1.9%至3.6%不等，甚至连股价久残的中国海外 也抽升4.1%。中国内地调整存贷比率计法，变相定向放松点银根，激活实体经济，温和利好内银股，建行 、工行 、中行 及农行 等涨1.4%至2.2%不等。据大和总研研究，今次放宽未必对低贷存比率的银行有大帮助，但相信对高贷存比率的银行会更利好，如交行 、中行、招行 及中信银行 。

6月19日指腾讯 中期升势有余未了，阿里巴巴上市前还有机会坐顺风车升，昨日再进一步涨3.9%至122.8港元，跑赢大市。技术论，头肩底量度升幅可望逾130港元。另一只能紧贴大市破位而涨的是港交所 ，昨升1.8%至147.1港元。配合走势论，港交所守稳140港元，而又受制150港元中期阻力，趋势区间缓涨，但一旦能突跛150港元的话，升势将变奏加速，留意变奏的一刻，175港元可为下一个目标参考位。据罗兵咸永道资本市场服务组合伙人估，预计下半年至少有10多间H股上市，全年计至少25间H股，有望打破2006年23间的纪录。如是者，港交所今年计自新股上市的收入尚可望不俗。短线要看大市的成交额能否配合港汇转强而涨。(B03)

低吸证券股待A股复苏/ 余少文

中国内地股市反覆靠稳，港股在资金流入下显着造好，尽管国企指数升势不及恒生指数，但证券股值得低吸，然后等A股复苏。港股以升市来迎接下半年第一个交易日，只是国企指数受建设银行 除息影响，昨日升势不及恒生指数和红筹指数，全日只升113点或1%收报10,448点，成交额增加至146亿港元。而红筹指数升49点或1.1%收报4,418点，成交额59亿港元。虽然中国内地近日有好消息，如PMI上升、银监会放松贷存比率计算口径等，但齐鲁银行财务报告中透露，山东济南市一个地方政府城市建设开发公司拖欠600万人民币的利息付款，而这公司又持有齐鲁银行约0.08%股权。由于600万人民币在地方债而言只是小数目，不排除地方债违约的情况可能更严重，或是A股偏弱的原因之一。

幸好有资金流入香港，根据过去经验，资金流入香港，大市易升难跌，似乎第三季市况值得憧憬。当然，A股目前仍然是牛皮反覆，但从另一角度来看，中国要推动经济回升，会是A股看好的投资者反攻的时机。已指出，沪港通是市场下半年一个重要焦点，港股第三季是可以看高一线，若然港股回勇，以及中国内地股市有望复苏，一直看好的证券股，下半年应该可以跑赢大市。证监会没有提供4月和5月数字，以上海交易所1至5月股票成交额来看，2月日均成交额1,126亿人民币，3月至5月的日均成交额降至897亿、809亿和608亿人民币，难怪A股在第二季反弹乏力，上证综合指数也只能在2,000点横行，不排除证券股第二季业绩只是一般。当然，中国内地证券业过去10年没有新增牌照，实际有垄断现象，但监管当局进行行业市场化，故部分细行开始减佣金，以及行业增加增值服务，对券商而言，短期业绩或受影响，但只要股市复苏，可抵销不少利淡因素。

由于一直认为A股偏低，应该有一个大牛市，指数可以高处未算高，故未来成交量一定会增加，尤其见不少中国内地证券商发展香港业务，除了可增加境外收入外，也可为沪港通业务铺路，故中信证券 、海通证券 、中国银河 、中州证券 等下半年可跑赢大市。(B05)