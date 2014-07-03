更新版 1-中国数据：6月官方非制造业PMI略降但仍处高位，生产性服务业回升明显

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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路透北京7月3日 - 受与制造业关系密切的生产性服务业回暖拉动，中国6月官方非制造业PMI虽小幅回落，但仍处于高位，显示出制造业回升的传导效应，但也反映出房地产走势总体偏淡。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，6月官方非制造业商务活动指数略降至55.0，上月为55.5。
“6月份商务活动指数仍保持55的较高水平，特别是与制造业密切相关的生产性服务业回升较为明显。”中国物流与采购联合会副会长蔡进表示。
其中，生产性服务业升幅明显。与制造业密切相关的生产性服务业的商务活动、新订单和新出口订单指数均有大幅回升，显示制造业回升的传导效应有所体现，批发业的相关指数连续三个月高位运行，本月增幅明显，反映出与制造业相关的大宗商品贸易活动持续活跃。
另一方面，据中国物流信息中心的武威就数据点评，消费类服务业淡季回调，导致市场需求增速放缓。新订单指数未能延续上月的回升走势，环比回落2个百分点。
在价格方面，反映市场价格趋势变化的中间投入价格指数和收费价格指数环比双双上升。其中，中间投入价格指数连续两个月环比上升，收费价格指数重回50以上。从具体行业看，价格指数的回升主要在生产性服务业，建筑业和消费类服务业升幅均不明显，反映出制造业的回升不仅传导至供需活动，对价格的影响也有所体现，需密切关注后期价格走势，防止价格过快上涨给市场带来压力。
数据反映出房地产走势总体偏淡。房地产商务活动指数虽回升至50以上，但新订单指数仍处于50以下，并且环比回落3.7个百分点，意味着需求降幅较上月有所扩大。
在小企业方面，数据显示经营活动趋好，非制造业小型企业的经营活动和市场需求均连续两个月保持增长，且增速有所加快。从业人员指数环比回升4个百分点以上，达到临近50临界点的位置。总体来看，数据变化反映出为企业“松绑”、“减负”增活力的政策效应在非制造业的小微企业中有所体现。
此前公布的中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
非制造业PMI 55 55.5 54.8 54.5 55 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。