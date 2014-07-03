港报社评：解禁集体自衞权，安倍领日本走上歧途--信报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
日本安倍内阁终于通过决议，更改和平宪法的解释，解禁集体自衞权，变相突破了宪法第9条的束缚。虽然行使集体自衞权还须要满足所定出的3项条件，不过条文内容充满弹性，足以使武装部队能够如愿出兵海外，这个剧变，预料会加速日本进一步提升军力；而该国武装部队改变战后以来的＂专守防衞＂，可以把战斗力伸延海外，也为东亚地区安全带来一个更为不稳的变局。
对于解禁集体自衞权的理由，安倍解释，是因日本面临的安全形势日趋严峻，话里针对中国崛起之意呼之欲出。很明显，解禁集体自衞权最显着的战略效果，是强化日美同盟的军事威慑力量。
可以这样说，日本解禁集体自衞权后，强化日美军事同盟的威慑力量，安倍政府藉此增强对中国的制衡，并且可以扩大在东亚地区的军事、外交和战略空间；加上今年四月，日本内阁已通过＂防衞装备转移三原则＂，解除了日本实施了近50年的武器出口禁令，大幅放宽武器装备和军事技术出口，这样一来，显然更方便安倍政府寻求与其他国家建立军事同盟关系，对象包括在南海争端中与中国对抗的越南和菲律宾。
形势演变至此，日本在东亚地区权力转移的压力下，积极形成一个以日美军事同盟的新基轴，如今解禁集体自衞权，日美军事扣搭，并联同区内感受和排斥中国崛起压力的中小国家，积聚一种＂软硬制衡＂中国的明暗力量。不过，安倍晋三的诡诈谋略，不仅把个人利用＂安倍经济学＂所积累的政治资本进行投机；也把日本未来的国祚命运，再押注在右倾军国主义的幽灵身上。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。