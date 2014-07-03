意大利金融：意大利银行业协会认为欧洲央行的TLTRO方案将取得成功

路透罗马7月2日 - 意大利银行业协会ABI周三表示，欧洲央行推动银行增加对企业贷款的计划在意大利将取得成功，尽管信用需求可能要过一段时间才能增长。

ABI总裁Antonio Patuelli表示，他对于将于9月生效的定向长期再融资操作(TLTRO)有“很高的正面”看法。

上月公布的TLTRO方案，让银行得以在资金用于支持实体经济的前提下，从欧洲央行获得低成本借款。

Patuelli在一次对外籍记者的会议上称，“我相信欧洲央行此一约束性举措试验将在欧盟取得成功，尤其是在意大利。”

然而ABI主任Giovanni Sabatini则警告称，意大利企业仍不愿借款，因国内市场需求疲弱。

他指出，“眼下我们必须考虑到，信用需求仍非常疲弱，尤其是为新投资融资的信用需求。”

Patuelli称，意大利银行业者的获利能力仍然欠佳，但开始看到一些正面迹象，坏账增速在放缓，对一系列增资的反应有力。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)