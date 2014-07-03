港报社评：港股又见热钱作怪，要知进退--经济日报7月3日

市场自去年中起便忧美国储局退市，将冲击全球金融市场，但实情却是泛滥热钱有多没少。因储局今年所谓退市仅减买债，现每月仍印钞350亿美元买债；日本央行更每月量宽约690亿美元，尤甚美国；欧央行上月推存款负利率后，更明示会再出招；加上中国等部分新兴国，又渐松货币撑经济，全球水浸正日益加剧。 愈见汹涌的热钱，在过去一年主要涌向发达国，惟天量资金远超市场胃纳，令发达国股债泡沫愈吹愈胀，如股市方面，美欧经济牛步复苏，美欧股市在过去一年却狂飈2%-3%。投资者渐忧发达国资产再升空间愈来愈细、回吐风险则愈来愈高，愈买愈惊下，遂将部分资金重投相对落后的新兴市场，以分散风险。 正因发达国、新兴国被轮流炒作是资金市驱动，此音乐椅游戏难免有结束的一天。市场面对的首个关口，将在今年10月底，因储局届时极可能宣布买债计划结束，停止再印钞。惟资金派对未必就此散场，因变数仍不少。 此因美国纵停买债，储局对加息仍摇摆不定，是否能如其放风说的在明年中加息，储局料仍心中无底；欧、日以至中国等仍在印钞、放水，若这些国家依然故我，甚至再加码松货币，那全球热钱总量将是升不是降。 更要留意热钱素来飘忽，就算储局结束买债惹全球金融震荡，到底炒家会先从获利甚丰的发达国收割，大力挤压美欧股债泡沫？还是如去年中般，视新兴市场为走资提款机，扼杀其股汇市升势？殊难逆料。 投资者要搭港股这趟顺风车，须紧盯储局对退市尤其加息时机的取态，以及市场的反应，才能洞察热钱部署，掌握进退时机。(A08)