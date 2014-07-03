港报社评：港股又见热钱作怪，要知进退--经济日报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
港股恒指昨升359点，创今年新高，主因是热钱涌入香港，金管局过去2天5度入市干预港元强势。惟热钱非独锺港股，近日不少新兴市场的股、汇市均见显着升幅，如台股和韩圜汇价昨双双创近6年新高，就连军事政变未息的泰国，其股市亦升至近一年高位。新兴市场突受捧，说到底又是钱作怪。
市场自去年中起便忧美国储局退市，将冲击全球金融市场，但实情却是泛滥热钱有多没少。因储局今年所谓退市仅减买债，现每月仍印钞350亿美元买债；日本央行更每月量宽约690亿美元，尤甚美国；欧央行上月推存款负利率后，更明示会再出招；加上中国等部分新兴国，又渐松货币撑经济，全球水浸正日益加剧。 愈见汹涌的热钱，在过去一年主要涌向发达国，惟天量资金远超市场胃纳，令发达国股债泡沫愈吹愈胀，如股市方面，美欧经济牛步复苏，美欧股市在过去一年却狂飈2%-3%。投资者渐忧发达国资产再升空间愈来愈细、回吐风险则愈来愈高，愈买愈惊下，遂将部分资金重投相对落后的新兴市场，以分散风险。 正因发达国、新兴国被轮流炒作是资金市驱动，此音乐椅游戏难免有结束的一天。市场面对的首个关口，将在今年10月底，因储局届时极可能宣布买债计划结束，停止再印钞。惟资金派对未必就此散场，因变数仍不少。 此因美国纵停买债，储局对加息仍摇摆不定，是否能如其放风说的在明年中加息，储局料仍心中无底；欧、日以至中国等仍在印钞、放水，若这些国家依然故我，甚至再加码松货币，那全球热钱总量将是升不是降。 更要留意热钱素来飘忽，就算储局结束买债惹全球金融震荡，到底炒家会先从获利甚丰的发达国收割，大力挤压美欧股债泡沫？还是如去年中般，视新兴市场为走资提款机，扼杀其股汇市升势？殊难逆料。 投资者要搭港股这趟顺风车，须紧盯储局对退市尤其加息时机的取态，以及市场的反应，才能洞察热钱部署，掌握进退时机。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。