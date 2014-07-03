港报社评：事关香港命运安危，支持警队依法履行职责--明报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
随着占中投票有接近80万票、7．1以10万计市民参与大游行，以至游行后的预演占中，显示香港是治是乱已经到了临界点，情势极其严峻。现在中央与香港特区就普选特首办法的内部矛盾，竟然只见埋首斗争，不理香港治乱安危。
由于预演占中平和落幕，有不少意见解读为占中不可怕。过往大游行之后，激进势力玩下半场的往绩，都会与警方对抗冲突收场，这是铁一般事实，因此，以预演占中未生变故，而武断占中不会演变成为乱局，并无足够说服力。
警方处理预演占中，虽然表现克制，但是仍然承受不少批评。批评警方的人，不乏尊贵议员和被认为有影响力的意见领袖等，他们当然有言论自由，不过，于此事态处于极其敏感时刻，他们应该警觉伴随身分而来的发言分量，此时此刻若未能做到是其是、非其非，而是基于政治考虑、政治需要，甚至政治利益发言，误导群衆，给香港危局加柴添火，是不负责任的做法。
就香港处于的特定时空，警方会否滥权等，肯定仍然要高度密切监察，但是此时此刻，对警方的角色和职能予以更多理解、合理支持，因为关乎香港的命运前景。
关于香港的危疑诡谲局面，我们还有两点意见：（1）占中潜在的不确定性显而易见，被激进势力骑劫的风险挥之不去，以占中方式向中央施压是否恰当，值得占中发起人再深思。
（2）中央应该重新评估香港情势，投票结果与7．1大游行所显现民意，若未能得到应有重视，香港社会稳定更值得忧虑。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。