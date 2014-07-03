港报社评：占中预习付代价，冲突风险仍未除--星岛日报7月3日

专上学生联会发起在遮打道行人专用区预习占领中环，警方清场拘捕了500多人，事件大致和平解决，但不预示以后的占中行动照样＂非暴力＂，只显示警方会严厉执法，以确保中环正常运作和市民生活秩序，也向坚持公民抗命者清晰表示，违法要付出代价。

今次警方的清场行动并非无懈可击，有示威者批评警方使用过多武力。如果示威者肯坚守公民抗命的精神自愿被捕，警方毋须使用武力，但是当有示威者手挽手不肯分开，就难怪警方要设法令示威者松手被抬走。

至于示威者投诉在临时拘留中心没有水没有食物，以及处理时间甚长，警方可以研究提高效率。实际上，示威者今次自己预习时，也提供了机会予警方预习，双方都有检讨改善的空间。

最需要检讨的是清场行动缓慢，导致市民上班受到少许延迟，这只涉及搬走500人，日后如果发生＂万人占中＂，警方如何确保及时处理，避免瘫痪中环？尤其是不能担保到时不会有暴力冲突。

昨日的预习占中和平进行，原因是规模小，不易发难，而且一些激进团体和人士，例如占中后援会、戴V煞面具者等，都未见高调出现。但是，这些人仍然在伺机出击。

此外，警方在最近几次大型抗议活动中，都拘捕了一些身怀攻击性武器的人，显示可能有自发参加活动的人士，准备在群情汹涌时出手发泄，出现流血场面。

警方今次行动，发出了绝不姑息的明显讯息，而占中规模愈大，失控的机会就愈高，参加占中可能要付违法及卷进流血冲突的双重代价。(A05)