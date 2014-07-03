港报社评：反对美干涉港政改，中央坚守底线--文汇报7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美国国务院发言人回应香港七一游行时声称，美国支持香港民主，并持续与港人对话；香港特首如果经由全民普选产生，民众可实在地作出选择，美国相信＂特首的适法性将会扩大＂云云。中国外交部发言人指出，香港政制发展是中国的内政，中国政府坚决反对任何外国以任何方式干涉。美国干涉香港特首普选，暴露美国企图在香港扶植政治代理人篡夺香港管治权的野心。面对美国的干预，中国的立场只会越来越强硬，更加坚守普选底线，绝不允许对抗中央的外国政治代理人成为特首。
美国插手香港特首普选，企图扶植其政治代理人篡夺香港管治权，使香港成为对中国内地进行＂颜色革命＂的桥头堡。为此，美国加紧与香港反对派某些人士勾结，密谋篡夺香港管治权。去年7月，美国驻香港总领事夏千福甫抵埠，即声称香港民主要走向反对派所要求的＂真普选＂，并以各种方式力撑＂占中＂，密谋发动＂倒梁＂攻势。
＂一国两制＂在港实践白皮书如黄钟大吕般发出警示：＂要始终警惕外部势力利用香港干预中国内政的图谋，防范和遏制极少数人勾结外部势力干扰破坏‘一国两制’在香港的实施。＂白皮书清楚表明中央坚决反对任何外国以任何方式干涉香港普选，绝不允许反华力量意图篡夺香港特区管治权，不允许香港成为在民主的幌子下颠覆内地社会主义制度的基地。某些幻想在外国势力撑腰下登上特首宝座的人，应清楚认清中央底线，彻底放弃幻想。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。