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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:16 BJT

港报社评：反对美干涉港政改，中央坚守底线--文汇报7月3日

美国国务院发言人回应香港七一游行时声称，美国支持香港民主，并持续与港人对话；香港特首如果经由全民普选产生，民众可实在地作出选择，美国相信＂特首的适法性将会扩大＂云云。中国外交部发言人指出，香港政制发展是中国的内政，中国政府坚决反对任何外国以任何方式干涉。美国干涉香港特首普选，暴露美国企图在香港扶植政治代理人篡夺香港管治权的野心。面对美国的干预，中国的立场只会越来越强硬，更加坚守普选底线，绝不允许对抗中央的外国政治代理人成为特首。

美国插手香港特首普选，企图扶植其政治代理人篡夺香港管治权，使香港成为对中国内地进行＂颜色革命＂的桥头堡。为此，美国加紧与香港反对派某些人士勾结，密谋篡夺香港管治权。去年7月，美国驻香港总领事夏千福甫抵埠，即声称香港民主要走向反对派所要求的＂真普选＂，并以各种方式力撑＂占中＂，密谋发动＂倒梁＂攻势。

＂一国两制＂在港实践白皮书如黄钟大吕般发出警示：＂要始终警惕外部势力利用香港干预中国内政的图谋，防范和遏制极少数人勾结外部势力干扰破坏‘一国两制’在香港的实施。＂白皮书清楚表明中央坚决反对任何外国以任何方式干涉香港普选，绝不允许反华力量意图篡夺香港特区管治权，不允许香港成为在民主的幌子下颠覆内地社会主义制度的基地。某些幻想在外国势力撑腰下登上特首宝座的人，应清楚认清中央底线，彻底放弃幻想。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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