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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:47 BJT

中信期货：中国期指总持仓回升，多方优势继续增大

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

期指市场最近一周的表现呈现单边反弹格局，反弹的力度略超预期。最近两日，期指在60日均线的争夺中仍然显示了偏强的格局，总持仓持续下降后重新回升，也助推期指周三站上60日均线。净空头持续下降也显示多头优势持续回升。

从总持仓的角度分析，上周在完成上半年的收官过程中，虽然指数收出三连阳，但总持仓却是持续下滑。本周一总持仓回落到170,584手，较高点189,052手下降18,468手，几乎完全回吐了6月初反弹中增仓的资金量。这使得我们对于反弹持续性及高度存在一定担忧。不过，本周二资金重新回流，周二、周三总持仓分别增加3,256手、2,142手到175,982手。虽然最近两个交易日期指总体呈现振荡格局，但仍维持在短周期的反弹趋势中。因此预计目前的增仓对反弹有利。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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