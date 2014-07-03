中国企业：小米公司上半年销售额约330亿元，超越去年全年

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海7月3日 - 中国知名智能手机企业--小米公司宣布，其上半年共计销售2,611万台手机，同比增长271%；含税销售额约330亿元人民币，同比增长149%，均超越了2013年的全年总和。
今年初，小米公司董事长雷军对外表示，今年公司的出货量目标是6,000万台。而公司第一个完整销售年度2012年完成719万台出货量，2013年小米完成了1,870万台出货量。
公司新闻稿称，随着机制完善和平台的扩大，小米生态圈“硬件+软件+互联网服务”铁人三项模式的威力开始显现。
国内移动应用统计分析及开发者服务平台友盟发布的5月最新安卓（Android）手机活跃指数显示，小米手机2s以0.0002%的微弱优势超过了三星 的NoteII，占据了全国活跃Android设备排行榜第一位，这也是有史以来第一次有一款国产智能手机成为中国最受欢迎的手机。
同时，在中国所有活跃的Android手机里排名前15位的机型被小米和三星瓜分，三星八款，小米七款。
据数据公司Canalys此前统计，今年第一季，小米公司已成为全球第六大智能手机提供商。
小米手机目前主要通过其直销网站及中国电信 、中国联通 等移动运营商的网络销售。小米近期开始陆续尝试不同的社交平台来扩大其销售渠道，例如新浪 微博、腾讯 QQ及阿里巴巴旗下天猫。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。