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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:48 BJT

宝城期货：沪钢反弹难持久，需求低迷加成本塌陷预示后市跟跌

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

自二季度开始，政府微刺激政策不断加码，在叠加效应驱动下，领先指标制造业PMI企稳走强的预期成为沪钢期价反弹的重要基础。不过随着数据公布，利多因素消化之后，钢市开始重回理性。终端需求持续转弱，供应过剩矛盾日趋凸显。钢企虽然短期内处于盈利状态，但是依靠原料跌速快于产成品跌速的获利模式难以长久，未来钢价盘旋式下跌态势还将延续。

连续回落的楼市景气度无疑给钢市景气度造成负面影响。据中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布的数据，6月钢铁行业PMI指数为48.3%，虽较上月回升1.9个百分点，但依旧未能回升至荣枯平衡线以上，且反映出钢铁行业整体形势依然低迷，而河北地区的钢铁行业PMI指标更是与之形成背离。

数据显示，6月河北钢铁行业PMI为45.9%，环比下降1.4个百分点，连续两个月跌至荣枯线下方。其中新订单和出口订单指数双双转为收缩，环比降幅分别达到3.5%和7.8%。当前国内钢市基本面依旧低迷，供给量偏高、需求低迷的根本矛盾并未化解，加之资金紧张、成本支撑不足，后市钢价仍难以乐观。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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