宝城期货：沪钢反弹难持久，需求低迷加成本塌陷预示后市跟跌

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自7月3日的《期货日报》：
自二季度开始，政府微刺激政策不断加码，在叠加效应驱动下，领先指标制造业PMI企稳走强的预期成为沪钢期价反弹的重要基础。不过随着数据公布，利多因素消化之后，钢市开始重回理性。终端需求持续转弱，供应过剩矛盾日趋凸显。钢企虽然短期内处于盈利状态，但是依靠原料跌速快于产成品跌速的获利模式难以长久，未来钢价盘旋式下跌态势还将延续。
连续回落的楼市景气度无疑给钢市景气度造成负面影响。据中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布的数据，6月钢铁行业PMI指数为48.3%，虽较上月回升1.9个百分点，但依旧未能回升至荣枯平衡线以上，且反映出钢铁行业整体形势依然低迷，而河北地区的钢铁行业PMI指标更是与之形成背离。
数据显示，6月河北钢铁行业PMI为45.9%，环比下降1.4个百分点，连续两个月跌至荣枯线下方。其中新订单和出口订单指数双双转为收缩，环比降幅分别达到3.5%和7.8%。当前国内钢市基本面依旧低迷，供给量偏高、需求低迷的根本矛盾并未化解，加之资金紧张、成本支撑不足，后市钢价仍难以乐观。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。