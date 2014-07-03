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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:48 BJT

期货日报：中国食糖供给格局悄变，三季度现货价格下滑风险大

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

近期国内糖市利空持续发酵：广西丰浩集团资金链断裂，多家金融机构、经销商、蔗农牵扯其中。一叶知秋，糖厂的资金压力早在市场预料之中，2014年我国制糖行业深陷危机，中糖协预计糖企亏损或超百亿元。由于产量连续三年增长，配额外进口冲击迅猛，食糖市场供给格局已悄然改变。

9月份的双节消费旺季将是本榨季最后一个传统的消费高峰，届时食糖销量能否出现好转将影响现货价格走势，进而影响期货9月合约的运行趋势。预计到榨季末的三个月，9月合约与1月合约走势将渐成分歧。三季度原糖进口到港量将比二季度明显回升，继续对糖价形成压力；而糖厂由于资金问题不得不利用最后一个消费高峰的契机降价走货，因此预计7—8月现货价格将会大幅下挫，同时拖累9月合约继续走低。而在外盘的支撑以及新榨季天气炒作因素影响下，1月合约有望触底反弹，但反弹高度仍需相机而定。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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