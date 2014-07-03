期货日报：中国食糖供给格局悄变，三季度现货价格下滑风险大

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自7月3日的《期货日报》：
近期国内糖市利空持续发酵：广西丰浩集团资金链断裂，多家金融机构、经销商、蔗农牵扯其中。一叶知秋，糖厂的资金压力早在市场预料之中，2014年我国制糖行业深陷危机，中糖协预计糖企亏损或超百亿元。由于产量连续三年增长，配额外进口冲击迅猛，食糖市场供给格局已悄然改变。
9月份的双节消费旺季将是本榨季最后一个传统的消费高峰，届时食糖销量能否出现好转将影响现货价格走势，进而影响期货9月合约的运行趋势。预计到榨季末的三个月，9月合约与1月合约走势将渐成分歧。三季度原糖进口到港量将比二季度明显回升，继续对糖价形成压力；而糖厂由于资金问题不得不利用最后一个消费高峰的契机降价走货，因此预计7—8月现货价格将会大幅下挫，同时拖累9月合约继续走低。而在外盘的支撑以及新榨季天气炒作因素影响下，1月合约有望触底反弹，但反弹高度仍需相机而定。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。