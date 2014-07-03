版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:56 BJT

华泰长城期货：沪胶上行过程中仍有一定承压，关注15,000元/吨关口

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

自6月19日以来，沪胶掀起了一波上涨行情。1409合约连破14,800元/吨、15,000元/吨等多个关口，最高触及15,450元/吨。沪胶此轮反弹的主要推动力来自于“微刺激”政策对于实体经济起到一定的稳定作用。但是未来沪胶价格不会一路坦途，顺利上行。原因有以下三点：

一是供需环境并未得到根本性改善；二是库存虽下降，但仓单量重新增加；三是中国的轮胎出口又一次面临危机。在经历了长达半年的下跌之后，沪胶借助“微刺激”春风，掀起一波较大的反弹大潮在情理之中。但橡胶行业的危机并未完全过去，胶价向上仍然有一定的承压。短线看，15,000元/吨附近可以考虑做空。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐