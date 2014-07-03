华泰长城期货：沪胶上行过程中仍有一定承压，关注15,000元/吨关口

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下内容节选自7月3日的《期货日报》：
自6月19日以来，沪胶掀起了一波上涨行情。1409合约连破14,800元/吨、15,000元/吨等多个关口，最高触及15,450元/吨。沪胶此轮反弹的主要推动力来自于“微刺激”政策对于实体经济起到一定的稳定作用。但是未来沪胶价格不会一路坦途，顺利上行。原因有以下三点：
一是供需环境并未得到根本性改善；二是库存虽下降，但仓单量重新增加；三是中国的轮胎出口又一次面临危机。在经历了长达半年的下跌之后，沪胶借助“微刺激”春风，掀起一波较大的反弹大潮在情理之中。但橡胶行业的危机并未完全过去，胶价向上仍然有一定的承压。短线看，15,000元/吨附近可以考虑做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。