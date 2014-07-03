英国金融：监管官员称银行可能共谋设定金价指标，但对此并无证据

议员们一再表示，担心银行对金价的定价方式，但Bailey称，FCA没有法定权限监管该定价过程。

目前正在进行公开检视，看黄金和其他指标是否应像LIBOR那样，纳入FCA的监察范围。

监管机构已调查黄金定盘问题，并对巴克莱处2,600万英镑的罚金，因其内部管控失责，允许一位黄金期权交易员操纵黄金定价。

咨询机构Fideres合伙人Alberto Thomas在独立作证中对该委员会表示，其公司研究表明，2010年至2013年底间，可能有10-30%的交易日黄金定盘被操纵。