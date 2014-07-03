英国金融：监管官员称银行可能共谋设定金价指标，但对此并无证据

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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议员们一再表示，担心银行对金价的定价方式，但Bailey称，FCA没有法定权限监管该定价过程。
目前正在进行公开检视，看黄金和其他指标是否应像LIBOR那样，纳入FCA的监察范围。
监管机构已调查黄金定盘问题，并对巴克莱处2,600万英镑的罚金，因其内部管控失责，允许一位黄金期权交易员操纵黄金定价。
咨询机构Fideres合伙人Alberto Thomas在独立作证中对该委员会表示，其公司研究表明，2010年至2013年底间，可能有10-30%的交易日黄金定盘被操纵。
伦敦金银市场协会(LBMA)正在评估可能取代黄金定盘进行的市场咨询结果，可能几天后公布。(完) (编译 石冠兰/李爽 审校 张明钧)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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