主要国家经济指标预测--7月4日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -1.0% +3.1% 7月4-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 -- +8.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月2日(三) 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 47.6 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超10,511 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超325 -- 7月3日(四) 0130 澳洲建筑许可 5月 +9.9% +3.0% 0130 澳洲零售销售(较上月) 5月 -0.5% 持平 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 53.9 51.8 0750 法国Markit服务业PMI 6月 48.2 48.2 综合PMI 48.1 -- 0755 德国Markit服务业PMI 6月 54.6 54.8 综合PMI 54.0 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 57.7 58.3 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 持平 +0.2% (较上年同期) +0.7% +1.2% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 7月 0.15% -- 存款利率 -0.1% -- 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 +28.8 +21.2 民间就业岗位(万个) +26.2 +21.0 制造业就业岗位(万个) +1.6 +1.0 失业率 6.1% 6.3% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差443.9 逆差450 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月28日当周 31.5 31.4 四周均值(万人) 31.5 -- 续请失业金人数(万人) 6月21日当周 257.9 256.3 1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 5月 逆差1.5 逆差2.5 1345 美国Markit服务业PMI 6月终值 61.0 -- Markit综合PMI 61.0 -- 1400 美国ISM非制造业指数 6月 56.0 56.3 ISM非制造业企业活动指数 57.5 61.0 ISM非制造业雇佣指数 54.4 -- ISM非制造业新订单指数 61.2 -- ISM非制造业物价指数 61.2 -- 1430 美国ECRI经济领先指标 6月27日当周 +4.3% --(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。