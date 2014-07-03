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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--7月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值      前值
    7月4日(五)
    0600  德国工业订单(较前月)                            5月          -1.0%       +3.1%
    
    7月4-12日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     6月             --       +3.9%
                             (较上年同期)         截止6月的三个月         --       +8.7%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值
    7月2日(三)
    2330  澳洲AIG服务业指数                               6月           47.6          --
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周     卖超10,511          --
          外资投资日本股票(亿日圆)                                   卖超325          --
    
    7月3日(四)
    0130  澳洲建筑许可                                    5月          +9.9%       +3.0%
    0130  澳洲零售销售(较上月)                            5月          -0.5%        持平
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     6月           53.9        51.8
    0750  法国Markit服务业PMI                             6月           48.2        48.2
                    综合PMI                                             48.1          --
    0755  德国Markit服务业PMI                             6月           54.6        54.8
                    综合PMI                                             54.0          --
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           6月           52.8        52.8
                      综合PMI                                           52.8        52.8
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        6月           57.7        58.3
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          5月           持平       +0.2%
                        (较上年同期)                                   +0.7%       +1.2%
    1145  欧洲央行利率决定指标再融资利率                  7月          0.15%          --
                          存款利率                                     -0.1%         --
    1230  美国非农就业岗位(万个)                          6月          +28.8        +21.2
              民间就业岗位(万个)                                       +26.2        +21.0
              制造业就业岗位(万个)                                      +1.6         +1.0
              失业率                                                    6.1%         6.3%
              平均时薪                                                 +0.2%        +0.2%
              每周平均工时                                              34.5         34.5
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                        5月      逆差443.9       逆差450
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               6月28日当周       31.5         31.4
              四周均值(万人)                                           31.5           --
              续请失业金人数(万人)                   6月21日当周      257.9        256.3
    1230  加拿大国际贸易收支(亿加元)                      5月       逆差1.5      逆差2.5
    1345  美国Markit服务业PMI                          6月终值         61.0           --
              Markit综合PMI                                            61.0           --
    1400  美国ISM非制造业指数                             6月          56.0         56.3
              ISM非制造业企业活动指数                                  57.5         61.0
              ISM非制造业雇佣指数                                      54.4           --
              ISM非制造业新订单指数                                    61.2           --
              ISM非制造业物价指数                                      61.2           --
    1430  美国ECRI经济领先指标                       6月27日当周      +4.3%           --(完)
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