美国经济：薪资增长料将保持温和直至2016年--Moody's Analytics

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约7月2日 - 穆迪旗下Moody's Analytics的首席经济学家Mark Zandi周三指出，美国薪资增长或将保持温和直至2016年。
Zandi预计，美国2015年平均薪资增长率将为2.5%，2016年提高至3.0%。
Zandi在与记者举行的电话会议上称，虽然未来几年的薪资增长预计仍将“有高有低”，但美国某些地区以及合格工人招聘困难的高薪行业已显现薪资上升的迹象。
他指出，当经济达到充分就业状态时，薪资增长步伐料将加快，并认为在2016年就可实现充分就业。“这就是薪资增长真正加速的时候，”他说。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。 (完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。