美国经济：薪资增长料将保持温和直至2016年--Moody's Analytics

路透纽约7月2日 - 穆迪旗下Moody's Analytics的首席经济学家Mark Zandi周三指出，美国薪资增长或将保持温和直至2016年。

Zandi预计，美国2015年平均薪资增长率将为2.5%，2016年提高至3.0%。

Zandi在与记者举行的电话会议上称，虽然未来几年的薪资增长预计仍将“有高有低”，但美国某些地区以及合格工人招聘困难的高薪行业已显现薪资上升的迹象。

他指出，当经济达到充分就业状态时，薪资增长步伐料将加快，并认为在2016年就可实现充分就业。“这就是薪资增长真正加速的时候，”他说。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。 (完)