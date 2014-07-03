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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:07 BJT

金属期市：LME期铜触及逾四个月高点，受基金买盘提振

上海期交所期锌 大涨3%，追随伦敦期锌涨势；LME期锌 此前触及近三年最高位，因市场预期供应短缺，且价格突破关键技术阻碍后买盘动能增强。

美国6月民间岗位增幅为一年半来最大，巩固了经济活动在年初大幅萎缩后，现正在累积动能，势将带动经济在年内剩余时间强劲增长的观点。

中国国务院总理李克强周三表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行压力依然存在。

美国、中国和日本的制造业活动在6月进一步扩张，但欧元区扩张停滞，因德国增长放缓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王兴亚；审校 石冠兰)
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