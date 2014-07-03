台湾债市：五年券殖利率再创盘中高位，预期美国非农数据强劲

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北7月3日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四早盘随美债弹升，因美国公布的民间就业数据强于预期，市场预料今晚的美国非农就业数据将更强劲。
利空让筹码紊乱的五年公债殖利率续弹，五年公债连续图 殖利率再创五年半盘中高位，前高在2009年1月7日的1.4090%。
有交易员表示，急于停损五年券103/9 的交易商，受限于流动性不足，只能转向放空还在发行前交易的103/10，这让103/10一早的成交量快速放大。惟逢高也见到买盘承接。
“券商抗压性没这么强，停损是一定会的。”一位外商银行交易员说。
另一票券商交易员则称，五年券殖利率快速弹升，但会触发该期券走空的短率以及央行的货币政策都没有明显变动，显示问题是出在筹码面。
外商银行交易员也指出，今年来交易商因预期升息步伐不会太快，且考量利率风险，普遍持有年期偏短的五年券。人手一券的结果，一旦遭逢利空，就会造成多杀多的惨况。
路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，若果真如此，将是连续第五个月高于20万个。此外，再加上楼市复苏的迹象，这将巩固经济已回升的观点。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.60-1.63%
• 五年公债103/10 ：1.23-1.26%
本地时间09:53时最新报价：
• 103/6殖利率弹1.50基点报1.6100%。
• 103/10发行前交易殖利率弹2.41基点报1.2440%。
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。