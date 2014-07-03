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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:04 BJT

台湾债市：五年券殖利率再创盘中高位，预期美国非农数据强劲

路透台北7月3日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四早盘随美债弹升，因美国公布的民间就业数据强于预期，市场预料今晚的美国非农就业数据将更强劲。

利空让筹码紊乱的五年公债殖利率续弹，五年公债连续图 殖利率再创五年半盘中高位，前高在2009年1月7日的1.4090%。

有交易员表示，急于停损五年券103/9 的交易商，受限于流动性不足，只能转向放空还在发行前交易的103/10，这让103/10一早的成交量快速放大。惟逢高也见到买盘承接。

“券商抗压性没这么强，停损是一定会的。”一位外商银行交易员说。

另一票券商交易员则称，五年券殖利率快速弹升，但会触发该期券走空的短率以及央行的货币政策都没有明显变动，显示问题是出在筹码面。

外商银行交易员也指出，今年来交易商因预期升息步伐不会太快，且考量利率风险，普遍持有年期偏短的五年券。人手一券的结果，一旦遭逢利空，就会造成多杀多的惨况。

路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，若果真如此，将是连续第五个月高于20万个。此外，再加上楼市复苏的迹象，这将巩固经济已回升的观点。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.60-1.63%

• 五年公债103/10 ：1.23-1.26%

本地时间09:53时最新报价：

• 103/6殖利率弹1.50基点报1.6100%。

• 103/10发行前交易殖利率弹2.41基点报1.2440%。

以下为最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率上涨，因ADP就业数据预示非农就业报告将强劲

--《焦点》叶伦认为以货币政策解决金融稳定风险存在“很大局限”

--中国数据：6月官方非制造业PMI降至55，略低上月--国家统计局 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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