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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:01 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元因澳元遭抛售而跳涨，技术面呈现中性

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* 欧元/澳元在数据公布前上涨0.5%，澳洲央行总裁史蒂文斯的温和谈话带动澳元走低

* 澳洲公布疲软5月零售销售数据后，又续涨0.2%，不过建筑许可数据表现强劲

* 5日、10日及20日均线呈现冲突讯号，波林格区间收窄，动能指标呈现筑底

* 这意味着将呈现区间波动，但是零售销售、贸易数据及澳洲央行总裁谈话可能迫使澳元多单平仓

* 20日波林格区间上缘位于1.4580，这是5月至6月跌势的38.2%回档位

* 浏览技术图表请点选：link.reuters.com/gew32w (完)

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