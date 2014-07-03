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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:06 BJT

宝城期货：郑商所动力煤期货振荡下行是后市主基调

以下内容节选自7月3日的《期货日报》：

近期动力煤期货1409合约整体呈现出围绕500元/吨振荡调整的态势。从当前盘面看，500元/吨关口压力尚存，后市跌势难改。

整体而言，当前需求不佳、供应充足、港口库存高企，大型煤炭企业销售压力依然很大，这是神华在6月下调动力煤价格的初衷。但是面临如此困境，单一的降价政策难以奏效。顺应市场有效地控制产量和降低产能释放速度才是改善供应压力的有效手段，但这一过程需要较长时间，这也意味着供大于求格局将会持续较长时间，也注定了振荡下行依然是后市的主基调。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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