台湾汇市：台币早盘横向波动，缺乏指引以不变应万变

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北7月3日 - 台币兑美元 周四早盘主要在上日区间内波动。国际美元温和弹升，但主要亚币波动不大，台币在缺乏更进一步的消息面指引下，由实质买卖盘带动交投。
交易商指出，台币在盘初一度昙花一现创半年高位，但稍緃即逝，估为外商推动作价，未能直接影响盘势。而在预期近期美元买盘实需仍将持续的情况下，台币汇价主要仍在上日区间偏弱交投，预期今日变化亦不会太大，29.900将有支撑。
〞现在就是下不去、上不来，美元其实还是弱。〞一位外资银行交易员说。
交易员指出，场上交易盘较为观望，在重大数据前远汇市场仍有一些美元空头回补，也让盘势陷入胶着，或将待今晚美国非农就业数据出炉后再进一步观察美元兑主要亚币走势。
台币早盘高位29.810为半年新高，前高在今年1月2日报29.770。台币上日收盘位29.905是近七个月高点，前高在去年12月18日收报29.745。
交易员预估今日台币主要交易区间料在29.840-29.880，上日主要区间在29.851-29.867。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点微幅溢价，一个月远汇报价 暂报在29.880/29.892左右，上日纽约盘收在29.870。
交易员观察盘中动态：
* 国际美元温和反弹，但亚币波动不大
* 韩元 持坚，但未能进一步突破
* 场中仍有实质需求的汇出，预料在近期分散汇出力道
* 台股 持平整理，难提供台币交投方向
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.840-29.880
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元受民间就业数据提振，非农就业数据是下一个考验
--《综述》美国6月民间就业岗位增幅为一年半最大，证明经济正在反弹
--《焦点》叶伦认为以货币政策解决金融稳定风险存在“很大局限”
--路透调查：美国6月非农就业岗位料增加21.2万个，表现相对强劲
--中国数据：6月官方非制造业PMI降至55，略低上月--国家统计局 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。