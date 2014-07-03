台湾股市：连四天收涨续创波段高位，震荡壂高格局不变

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北7月3日 - 台湾股市周四连续第四天收涨，经上日盘中剧烈震荡后，多头气势没有完全退却，令大盘持续上攻。分析师指出，尽管上日外资在期货市场减持多单，但仍维持一定净多单部位，代表盘势不会立刻转向，但要小心后续讯号。
台湾加权股价指数 收高0.44%或41.27点至9,526.23点，续创逾六年八个月高位，收盘前高为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为1,202.88亿台币，上交易日修正后为1,537.92亿。
元大投顾分析师周道中指出，上日外资在台股期货市场的净多单再度减少至5,000多口，几乎腰斩一半。不过由于持有多单的口数仍多，代表虽有逢高获利了结的出场卖压，但看好后市的留仓部位仍能有效掌控盘面，暂时无须太过担心。
〞只能说他(外资)没那么high(疯狂看多)，但还是看多。〞他说。
周道中亦指出，上日及今日盘面调节中小型股的趋势明显，且企业接下来将公布6月营收，基本面不够好的个股将在高档震荡中被调节出场，盘面仍以大型权值股的持券信心较为坚强，选股策略相对重要。
大型权值股集中的电子类指数 今日终场大涨1.17%，台积电 收高1.51%，鸿海 也收高0.97%。
亚洲股市周四涨跌互见，本地时间13:40时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.05%，新加坡海峡指数 涨幅居前升0.46%，韩股 跌0.25%。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。