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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 13:47 BJT

台湾股市：连四天收涨续创波段高位，震荡壂高格局不变

路透台北7月3日 - 台湾股市周四连续第四天收涨，经上日盘中剧烈震荡后，多头气势没有完全退却，令大盘持续上攻。分析师指出，尽管上日外资在期货市场减持多单，但仍维持一定净多单部位，代表盘势不会立刻转向，但要小心后续讯号。

台湾加权股价指数 收高0.44%或41.27点至9,526.23点，续创逾六年八个月高位，收盘前高为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为1,202.88亿台币，上交易日修正后为1,537.92亿。

元大投顾分析师周道中指出，上日外资在台股期货市场的净多单再度减少至5,000多口，几乎腰斩一半。不过由于持有多单的口数仍多，代表虽有逢高获利了结的出场卖压，但看好后市的留仓部位仍能有效掌控盘面，暂时无须太过担心。

〞只能说他(外资)没那么high(疯狂看多)，但还是看多。〞他说。

周道中亦指出，上日及今日盘面调节中小型股的趋势明显，且企业接下来将公布6月营收，基本面不够好的个股将在高档震荡中被调节出场，盘面仍以大型权值股的持券信心较为坚强，选股策略相对重要。

大型权值股集中的电子类指数 今日终场大涨1.17%，台积电 收高1.51%，鸿海 也收高0.97%。

亚洲股市周四涨跌互见，本地时间13:40时，MSCI亚太除日本明晟指数 升0.05%，新加坡海峡指数 涨幅居前升0.46%，韩股 跌0.25%。(完)
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