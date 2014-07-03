美国经济：即便就业数据亮丽，公债收益率亦料维持较低水平

事实上，叶伦成为美联储主席后召开的第一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议，就不再把6.5%的失业率当作开始紧缩货币政策的潜在门槛。美国5月失业率为6.3%，估计6月仍保持在该水准。

道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg称，“美联储已经把大量注意力转向国内生产总值(GDP)和通胀数据，不再把就业数据当作指导利率走向的唯一指标。债市随之作出了回应。”

在这样的经济背景下，还有来自追逐高收益的海外投资者的数以十亿计美元，以及对中东和乌克兰冲突的担忧。投资者对美国公债这样收益稳、风险低资产的强烈需求，可能会使指标公债收益率维持在接近纪录低位。

尽管如此，今年下半年头两个交易日债市下跌，暗示债市投资者对预计不错的6月非农就业报告仍有些不安，尤其是周三民间就业服务机构ADP公布数据之后。ADP的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。

分析师预计周四劳工部将公布6月非农就业岗位增加21.2万个。即使近期该数据失去了一些影响力，但仍是每月最受期待的美国数据。(完)