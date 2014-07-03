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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买气犹存，有望升至102之上

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* 美元/日圆东京盘中小涨至101.94，来自日本及其他方面的需求稳定

* 拉回时间无多，上看102.00上方，上档停损单与卖单交错

* 102.00-102.10间有大规模简单期权到期，102.50可能是另一个期权交投热点

* 美元/日圆更加深入101.69-102.4一目均衡云区，基准线位于102.01，100日均线位于102.17

* 上升中的200日均线切入位101.76下方、一目均衡转换线位置101.70、及云区底部均有支撑

(完)

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