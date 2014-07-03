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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:26 BJT

日本股市：日经指数早盘持稳，等待美国非农就业报告

路透东京7月3日 - 日本股市周四早盘在震荡交投中持稳，投资者在今日稍晚美国就业数据出炉前暂停交易；东芝 股价飙升，因报导称其美国分公司料将赢得在保加利亚的一项交易。

日经指数 早盘中段持稳于15,365.95点，稍早游走在平盘上方。该指数上日收高0.3%至15,369.97点，创6月24日以来最高收盘位。

全球近期公布的一连串乐观经济数据，已经帮助刺激日本及全球股市上扬。

投资者目前聚焦于美国非农就业报告。此前数据显示，美国6月民间岗位增幅为一年半来最大，巩固了经济活动在年初大幅萎缩后，现正在累积动能，势将带动经济在年内剩余时间强劲增长的观点。

“若数据表明美国经济状况良好，日本汽车及科技类股将可能被买进，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

东芝表现超越大盘，上涨3.2%，按成交额计算是交投第三活跃的个股。此前，日经新闻报导称，美国分公司Westinghouse Electric正与Bulgarian Energy Holding就承建反应堆进行最后谈判。

东证股价指数 小跌0.1%至1,279.29点。(完)
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