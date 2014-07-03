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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:24 BJT

经济参考报：中国下周油价调整或搁浅

以下内容节选自7月3日的《经济参考报》：

记者从多家社会监测机构了解到，下周一(7日)中国成品油调价窗口再度开启，但从目前原油走势来看，届时或因调价幅度不足50元/吨而遭遇搁浅。

据安迅思数据模型测算，如果本周国际原油价格窄幅震荡上涨超过0.7美元/升，也就是布伦特价格如果再达到113美元/升，下周一国内汽柴油零售价将会突破50元/吨红线，小幅上调，而若本周国际原油价格震荡维稳或者下跌，下周一国内汽柴油零售调价将会因不满足50元/吨的调幅而搁浅。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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