《分析》全球投资者削减风险较高债券持仓，抢在转跌前离场

知名投资人Dan Fuss表示，他所在的244亿美元规模Loomis Sayles债券基金持有25%以上的短期美债和短期加拿大公债、现金和现金等价物，该比例为历史最高，因为他认为债市机会稀少。

他称，该基金自2013年初随着债券日益昂贵，就一直在进入这些领域。

**强劲的债市资金流入**

美国公司债资金流入一直保持强劲，受其收益率高于公债的前景提振，而且还不用承担股市风险。

理柏数据显示，今年迄今，美国高收益债券基金净流入71亿美元，逆转了去年净流出50亿美元的势头。对于美国投资级债券基金而言，今年流入437亿美元，而一年前可比数据为338亿美元。

Lehmann的Fridson称，由于波动性低，现在不太可能出现抛售。“美联储在2015年前都不会升息。因此在那之前，投资者不必担心这点。”

一些基金管理人认为，尽管利差在降低，但仍有进一步萎缩的空间。GW&K公司投资组合经理兼合伙人Mary Kane认为，美国高收益债券利差将再缩窄100点，美国投资级债券利差将缩窄50点。

Kane称，“这是个相对性游戏。在零息时代，(垃圾债券)有5%的收益就相当不错了。”Kane所属公司管理约200亿美元资产。

GAM的Flaherty称，公司债方面仍可能有不错的回报。“在那结束之后，人们会说他们能够及时逃脱。但如果每个人都挤在门口时，他们真的能够出去吗？”(完) (编译 龚芳/洪曦/石冠兰 审校 张涛/张明钧)