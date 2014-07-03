中国债市动态：信心不足现券收益率缓慢续升，经济向好预期压制后市

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海7月3日 - 中国银行间市场周四早盘利率债收益率续缓慢上行，因受经济形势向好，正回购未停等影响，机构信心不足。一级市场方面，进出口行上午招标的两期新债，重陷需求不济态势，边际收益率再定在投标上限。
不过利率互换市场上，主要成交先涨后跌，因七天期回购加权利率的大挫，为下行提供出一定空间。
交易员认为，目前对未来经济看好的预期越来越强，加上个别大行被发行约千亿元定向央票的传言，都令现券后市压力有所增大。
上海一银行交易员称，早盘“金融债、国债收益率都在涨，IRS先涨，现在下来一点，受到R007回落的影响。”
银行间市场七天期回购 以接近上日加权的3.91%水平开盘，随后一路走低。最新加权利率报在3.41%附近，较上日加权下跌50个基点(bp)左右。
北京一银行交易员进一步指出，对经济向好的预期日渐强烈，加之定向央票传言，目前来看，机构对后市信心不足。在此情况下，现券可能还要弱市调整，甚至走熊一段时间。
本周稍早，市场传出个别大行被央行定向发行央票消息，规模约千亿元。不过该消息并未得到确认，且期限、利率也无法获得进一步证实。
进出口行上午招标的两期新债，中标收益率均高于预期，且边际中标收益率均定在投标上限。不过该行有意放低了投标利率上限，因此最终结果与二级水平偏差，并不像周二10年国开债那般惊人。
剩余期限约4.5年的国开行固息国债140202券最新成交 在4.8900%，上日尾盘为4.8400%。
中国央行公开市场今日进行了100亿元28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净投放550亿元，为连续八周净投放。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周四连续下行，早盘收报93.732元人民币，较上日结算价下跌0.102元，或0.11%。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。