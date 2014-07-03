中国债市动态：信心不足现券收益率缓慢续升，经济向好预期压制后市

路透上海7月3日 - 中国银行间市场周四早盘利率债收益率续缓慢上行，因受经济形势向好，正回购未停等影响，机构信心不足。一级市场方面，进出口行上午招标的两期新债，重陷需求不济态势，边际收益率再定在投标上限。

不过利率互换市场上，主要成交先涨后跌，因七天期回购加权利率的大挫，为下行提供出一定空间。

交易员认为，目前对未来经济看好的预期越来越强，加上个别大行被发行约千亿元定向央票的传言，都令现券后市压力有所增大。

上海一银行交易员称，早盘“金融债、国债收益率都在涨，IRS先涨，现在下来一点，受到R007回落的影响。”

银行间市场七天期回购 以接近上日加权的3.91%水平开盘，随后一路走低。最新加权利率报在3.41%附近，较上日加权下跌50个基点(bp)左右。

北京一银行交易员进一步指出，对经济向好的预期日渐强烈，加之定向央票传言，目前来看，机构对后市信心不足。在此情况下，现券可能还要弱市调整，甚至走熊一段时间。

本周稍早，市场传出个别大行被央行定向发行央票消息，规模约千亿元。不过该消息并未得到确认，且期限、利率也无法获得进一步证实。

进出口行上午招标的两期新债，中标收益率均高于预期，且边际中标收益率均定在投标上限。不过该行有意放低了投标利率上限，因此最终结果与二级水平偏差，并不像周二10年国开债那般惊人。

剩余期限约4.5年的国开行固息国债140202券最新成交 在4.8900%，上日尾盘为4.8400%。

中国央行公开市场今日进行了100亿元28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场净投放550亿元，为连续八周净投放。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周四连续下行，早盘收报93.732元人民币，较上日结算价下跌0.102元，或0.11%。