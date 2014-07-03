韩国股市：早盘小跌，投资人对上日涨势获利了结

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔7月3日 - 韩国股市周四早盘微跌，部分投资人对上日涨势了结获利。
0208GMT，韩国综合股价指数 下跌0.2%，报2,010.68点；韩股周三上涨0.8%。
“在全球经济好转的希望升高之际，对于企业获利的疑虑正反映在市场上，”新韩投资分析师Han Beom-ho称。
“获利的不确定性，强化了认为市场已经涨得够高的看法，尽管没有发什么特别变化。”
韩元在4-6月升值5.2%，引发企业获利疑虑，因韩元走强不利出口商获利。
重量级出口股下跌，现代汽车 及起亚汽车 分别下跌1.5%及1.1%。
三星电子 跌0.7%。
国内法人投资者卖超520亿韩元，外资买超528亿韩元。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。