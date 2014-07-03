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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:42 BJT

韩国股市：早盘小跌，投资人对上日涨势获利了结

路透首尔7月3日 - 韩国股市周四早盘微跌，部分投资人对上日涨势了结获利。

0208GMT，韩国综合股价指数 下跌0.2%，报2,010.68点；韩股周三上涨0.8%。

“在全球经济好转的希望升高之际，对于企业获利的疑虑正反映在市场上，”新韩投资分析师Han Beom-ho称。

“获利的不确定性，强化了认为市场已经涨得够高的看法，尽管没有发什么特别变化。”

韩元在4-6月升值5.2%，引发企业获利疑虑，因韩元走强不利出口商获利。

重量级出口股下跌，现代汽车 及起亚汽车 分别下跌1.5%及1.1%。

三星电子 跌0.7%。

国内法人投资者卖超520亿韩元，外资买超528亿韩元。(完)
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