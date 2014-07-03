《全球主要央行动态》--7月3日

以下所列为上周四下午至本周四(6月26日-7月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经对经济造成严重伤害。

圣路易斯联储总裁布拉德称，倾向于美联储在10月结束购债，而非12月，坚持将在明年首季前升息的预期。

旧金山联邦储备银行周一发布的报告显示，明年美国通胀会否站上美联储2%目标，抑或维持在该目标下方，端视长期失业者找到工作的难易度而定。

旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)表示，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏，但美联储很可能需要至少再保持近零利率一年。他预计，2016年初期将实现充分就业和正常的通胀率水平，他仍认为2015年下半年才开始加息是适宜的。

**欧洲**

欧洲央行执委会成员莫尔许称，该行认为不存在严重的通缩风险，但的确认为通胀率将长时间维持低水平。在被问及对欧元区将在2016年前维持低利率的普遍预期时，莫尔许说：“如果现状维持不变，有可能就是那个模式。”

贝尔法斯特电讯报的专访显示，英国央行总裁卡尼称，近期英镑上涨反映出英国经济相对强劲的力道，未来英镑汇价应会逐步趋于平稳。卡尼重申，英国央行倾向以“克制渐进”的方式升息。 卡尼接受BCC电台访问指出，因为经济仍然较为脆弱，利率不太可能回到金融危机前平均5%左右的“旧常态”。

英国央行副总裁宾恩周日表示，市场预期英国在今年底左右升息是“合理的”。他表示，随着经济不利因素消退，利率在“很长时间后”将回升至约5%是“合乎情理的”。

英国央行6月17日讨论记录显示，官员对于购房贷款/收入的最适宜限制水准，看法有所分歧。会议记录显示，决策者也考虑过设定更低比例作为门槛，但允许在该水平之上可借入更多抵押贷款。

**澳洲**

澳洲央行周二宣布维持指标利率在2.50%不变，连续第10次政策会议保持利率稳定。央行表示，澳元汇率按历史水准看仍然偏高，因此在支撑经济方面帮助不够。

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，有迹象显示企业投资正在回升，他认为未来几年经济有加快成长的空间，但警告经济前景在一段时期内仍将不确定。他还称，指标利率新的“正常水准”可能比之前略低。

**大中华区**

中国人民银行上海总部宣布，将自周五(27日)起放开小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大到上海市。

人行周六分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。

人行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。

据路透报价页面显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。金管局晚间发布声明称，最近港元需求有所增加，部分反映企业的商业活动所需。

台湾央行周四宣布重贴现率维持1.875%不变，并表示全球经济和缓复苏，国内通膨率略升；通膨展望尚在可控制范围；全球景气仍具不确定性。

**俄罗斯**

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，只有控制资本外逃，才能实现卢布的长期稳定。他指出今年从俄罗斯逃离的资本仍保持在高位。据官方预估，今年俄罗斯净资本撤出可能达到1,000亿美元左右。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......