《全球主要央行动态》--7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下所列为上周四下午至本周四(6月26日-7月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经对经济造成严重伤害。
圣路易斯联储总裁布拉德称，倾向于美联储在10月结束购债，而非12月，坚持将在明年首季前升息的预期。
旧金山联邦储备银行周一发布的报告显示，明年美国通胀会否站上美联储2%目标，抑或维持在该目标下方，端视长期失业者找到工作的难易度而定。
旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)表示，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏，但美联储很可能需要至少再保持近零利率一年。他预计，2016年初期将实现充分就业和正常的通胀率水平，他仍认为2015年下半年才开始加息是适宜的。
**欧洲**
欧洲央行执委会成员莫尔许称，该行认为不存在严重的通缩风险，但的确认为通胀率将长时间维持低水平。在被问及对欧元区将在2016年前维持低利率的普遍预期时，莫尔许说：“如果现状维持不变，有可能就是那个模式。”
贝尔法斯特电讯报的专访显示，英国央行总裁卡尼称，近期英镑上涨反映出英国经济相对强劲的力道，未来英镑汇价应会逐步趋于平稳。卡尼重申，英国央行倾向以“克制渐进”的方式升息。 卡尼接受BCC电台访问指出，因为经济仍然较为脆弱，利率不太可能回到金融危机前平均5%左右的“旧常态”。
英国央行副总裁宾恩周日表示，市场预期英国在今年底左右升息是“合理的”。他表示，随着经济不利因素消退，利率在“很长时间后”将回升至约5%是“合乎情理的”。
英国央行6月17日讨论记录显示，官员对于购房贷款/收入的最适宜限制水准，看法有所分歧。会议记录显示，决策者也考虑过设定更低比例作为门槛，但允许在该水平之上可借入更多抵押贷款。
**澳洲**
澳洲央行周二宣布维持指标利率在2.50%不变，连续第10次政策会议保持利率稳定。央行表示，澳元汇率按历史水准看仍然偏高，因此在支撑经济方面帮助不够。
澳洲央行总裁史蒂文斯表示，有迹象显示企业投资正在回升，他认为未来几年经济有加快成长的空间，但警告经济前景在一段时期内仍将不确定。他还称，指标利率新的“正常水准”可能比之前略低。
**大中华区**
中国人民银行上海总部宣布，将自周五(27日)起放开小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大到上海市。
人行周六分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。
人行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。
据路透报价页面显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。金管局晚间发布声明称，最近港元需求有所增加，部分反映企业的商业活动所需。
台湾央行周四宣布重贴现率维持1.875%不变，并表示全球经济和缓复苏，国内通膨率略升；通膨展望尚在可控制范围；全球景气仍具不确定性。
**俄罗斯**
俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)表示，只有控制资本外逃，才能实现卢布的长期稳定。他指出今年从俄罗斯逃离的资本仍保持在高位。据官方预估，今年俄罗斯净资本撤出可能达到1,000亿美元左右。 (完)
国际主要央行公开市场操作一览............
央行相关消息.................................
全球主要央行会议预告..........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......
全球重要经济事件一览表.....................
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。