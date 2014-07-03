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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 12:09 BJT

中国货币市场：资金宽七天回购续跌，净投放强化缴准日平稳渡过信心

路透北京7月3日 - 中国银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率 呈回落态势，其中七天有望再现上日约50个基点(bp)的跌幅，就此其与隔夜品种的利差进一步收窄。

交易员认为，公开市场今日维持净投放，有助强化机构对月初例行缴准日前后市场流动性信心，但也需看到的是，央行周四坚持小量正回购操作，或向市场释放信号，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。

“今天整体感觉还是宽松的，我们早晨借了一些隔夜和七天的钱，还行不算难借吧。”北京一券商交易员称。

一银行交易员称，其预期此次月初例行缴准或被抽走3,000亿元上下资金，“不过大家为跨7号也都做了一些准备，所以那天即使供给少了，但整体应该也还可以。”

上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿人民币，同期贷款新增约2,900亿元。

近期坊间传闻，央行向个别大型银行发行定向央票，规模在千亿元人民币左右。对此，上述银行交易员表示，从本周资金面实质及机构心态来看，尚属比较平稳，因传闻尚未确认且期限不详，暂难猜测监管意图。

不过她也指出，面对月初缴准因素，一级交易商近期参与公开市场的热情或有限，不过央行本周持续正回购操作，特别是今日100亿元的小量或更多具有信号意味，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。

中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币28天期正回购操作，利率持平于4%未变。据此计算，本周公开市场将净投放550亿元，为连续八周净投放；其中周四净投放300亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9719 3.0213 -4.94

七天 3.4125 3.9139 -50.14

14天 3.5095 3.9724 -46.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4500 1.0650 +338.50

七天 3.3000 2.2750 +102.50

14天 3.7000 2.0050 +169.50

回购定盘利率 其中:隔夜 3.0000 3.0500 -5.00

七天 3.4100 3.9400 -53.00

14天 3.5000 3.9600 -46.00

Shibor

其中:隔夜 2.9600 3.0200 -6.00

七天 3.3930 3.9270 -53.40

三个月 4.7500 4.7500 +0.00

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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