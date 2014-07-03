中国货币市场：资金宽七天回购续跌，净投放强化缴准日平稳渡过信心

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京7月3日 - 中国银行间市场周四资金面宽松，主要回购加权利率 呈回落态势，其中七天有望再现上日约50个基点(bp)的跌幅，就此其与隔夜品种的利差进一步收窄。
交易员认为，公开市场今日维持净投放，有助强化机构对月初例行缴准日前后市场流动性信心，但也需看到的是，央行周四坚持小量正回购操作，或向市场释放信号，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。
“今天整体感觉还是宽松的，我们早晨借了一些隔夜和七天的钱，还行不算难借吧。”北京一券商交易员称。
一银行交易员称，其预期此次月初例行缴准或被抽走3,000亿元上下资金，“不过大家为跨7号也都做了一些准备，所以那天即使供给少了，但整体应该也还可以。”
上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿人民币，同期贷款新增约2,900亿元。
近期坊间传闻，央行向个别大型银行发行定向央票，规模在千亿元人民币左右。对此，上述银行交易员表示，从本周资金面实质及机构心态来看，尚属比较平稳，因传闻尚未确认且期限不详，暂难猜测监管意图。
不过她也指出，面对月初缴准因素，一级交易商近期参与公开市场的热情或有限，不过央行本周持续正回购操作，特别是今日100亿元的小量或更多具有信号意味，淡化机构对货币政策短期全面放松的预期。
中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币28天期正回购操作，利率持平于4%未变。据此计算，本周公开市场将净投放550亿元，为连续八周净投放；其中周四净投放300亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9719 3.0213 -4.94
七天 3.4125 3.9139 -50.14
14天 3.5095 3.9724 -46.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4500 1.0650 +338.50
七天 3.3000 2.2750 +102.50
14天 3.7000 2.0050 +169.50
回购定盘利率 其中:隔夜 3.0000 3.0500 -5.00
七天 3.4100 3.9400 -53.00
14天 3.5000 3.9600 -46.00
Shibor
其中:隔夜 2.9600 3.0200 -6.00
七天 3.3930 3.9270 -53.40
三个月 4.7500 4.7500 +0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。