《国际主要央行公开市场操作一览》--7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海7月3日 - 美联储(FED)在6月18日的政策声明中将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但仍继续推进在年底前逐步结束刺激计划的行动，一如市场广泛预期；从7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。
欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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7/1 买入公债 29.45 04/30/2020 - 06/30/2021
6/30 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044
6/26 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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7/2 隔夜逆回购 -1,484.92 0.05%
7/1 隔夜逆回购 -1,505.72 0.05%
6/30 隔夜逆回购 -3,394.81 0.05%
6/27 三天逆回购 -1,408.98 0.05%
6/26 隔夜逆回购 -1,371.05 0.05%
在2014年6月12日-7月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
欲浏览MBS操作详情,请点选 here
《本周主要新闻》
--美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经对经济造成严重伤害。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/1 七天期反向交易 971.032 0.15%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行执委会成员莫尔许称，该行认为不存在严重的通缩风险，但的确认为通胀率将长时间维持低水平。在被问及对欧元区将在2016年前维持低利率的普遍预期时，莫尔许说：“如果现状维持不变，有可能就是那个模式。”
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 151,630
上周三 153,490
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当期变化 -1,860
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--暂无
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，共发行2,692.80亿台币存单，与当日存单到期金额2,690.80亿相较，存单发行余额增2亿台币。
--台湾央行周二公布，共发行4,741.10亿台币存单。与当日存单到期金额4,739.10亿相较，存单发行余额增2亿台币。
--台湾央行周一公布，共发行96亿台币存单。与今日存单到期金额43亿相较，存单发行余额增53亿台币。 (完) (整理 边竞； 审校 李宏薇)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。