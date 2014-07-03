《国际主要央行公开市场操作一览》--7月3日

路透上海7月3日 - 美联储(FED)在6月18日的政策声明中将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但仍继续推进在年底前逐步结束刺激计划的行动，一如市场广泛预期；从7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/1 买入公债 29.45 04/30/2020 - 06/30/2021

6/30 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044

6/26 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/2 隔夜逆回购 -1,484.92 0.05%

7/1 隔夜逆回购 -1,505.72 0.05%

6/30 隔夜逆回购 -3,394.81 0.05%

6/27 三天逆回购 -1,408.98 0.05%

6/26 隔夜逆回购 -1,371.05 0.05%

在2014年6月12日-7月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经对经济造成严重伤害。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/1 七天期反向交易 971.032 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委会成员莫尔许称，该行认为不存在严重的通缩风险，但的确认为通胀率将长时间维持低水平。在被问及对欧元区将在2016年前维持低利率的普遍预期时，莫尔许说：“如果现状维持不变，有可能就是那个模式。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 151,630

上周三 153,490

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当期变化 -1,860

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--暂无

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,692.80亿台币存单，与当日存单到期金额2,690.80亿相较，存单发行余额增2亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行4,741.10亿台币存单。与当日存单到期金额4,739.10亿相较，存单发行余额增2亿台币。