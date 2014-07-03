路透调查：南美货币未来几个月将下跌，因美国经济及通胀或上升

* 巴西雷亚尔将引领拉美市场下跌

* 策略师寻找美国经济成长及通胀加速的迹象

路透巴西利亚7月2日 - 路透调查显示，南美货币未来几个月料将走软，全球市场波动率意外长期处于超低位，料将屈服于预期的美元上涨所带来的影响。

未来三到六个月，巴西、智利、哥伦比亚及秘鲁货币料将下跌，因预计美国经济及通胀将上升，这将支撑美元并为美国货币政策带来更多不确定性。

但对拉美货币调查的预估中值显示，墨西哥披索料因美国经济走强而上涨。此次路透从6月30日至7月1日在全球范围内调查了49位策略师及分析师。

今年迄今南美货币走势与年初预计它们将普遍走软的预期相左。

外界认为南美货币将走软，因中国对大宗商品需求的逐步降温，将使这些货币易受美国升息预期的打压。

但全球市场的走势与预期并不相符。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在更长时间内维持指标利率在近零水准的预期依然存在。

另外，非常低的波动率刺激投资者对巴西雷亚尔等货币进行杠杆押注，以寻求高收益，这就是所谓利差交易。

美国市场的忧虑指标CBOE波动率指数 6月触及七年来最低位，而巴西雷亚尔 自去年12月以来累计涨逾6%。

Santander拉美策略主管Alejandro Estevez-Breton在研究报告中称，“波动率和信贷风险等许多全球性指标已触及雷曼兄弟倒台前的低位，暗示市场可能过于自满。”

但目前Bulltick Capital Markets的Alberto Bernal却不太看多；他是少有的准确预测了巴西和哥伦比亚货币今年上半年上涨的策略师之一。尽管他不认为这两种货币将下跌，但认为也没有太多上涨空间，而且未来12个月可能将接近目前水准。

其他策略师则不太乐观，尤其是对巴西雷亚尔，预计今年底前兑美元将下跌8%，至2.4，因巴西经济大幅下滑，而且10月大选引发不确定性。

智利和哥伦比亚货币年底前料双双下跌约3%，分别跌至568.50和1,920.00；调查显示，秘鲁货币索尔 料将下滑1.5%至2.83%。

预计2015年上半年智利披索将微幅反弹，除此以外，其他货币在明年6月前均将进一步下跌。

墨西哥披索兑美元 年底前或将上涨约1%，至12.83。

瑞信分析师在电邮中称，“非石油出口已走强，暗示墨西哥经济已开始受益于美国经济复苏，我们认为这一趋势将在短期内持续。”(完)