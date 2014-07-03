台湾汇市：台币小幅收跌，明日美国假期料交投清淡

* 台币市场外资美元买盘仍多 * 明日美国假期交投清淡料台币区间偏弱 * 明日实质交易区间估在29.850-29.920 路透台北7月3日 - 台币兑美元 周四微幅收跌。国际美元温和回升， 且晚间美国非农数据公布在即，令台币今日主要在上日区间内来回。但部分外资在数据公布 前回补美元，令台币午后稳中偏弱，明日估在清淡交投中台币有机会再趋弱表现。 汇银人士指出，美国非农数据预料将符合市场预期，不至于有太大意外。这意味着消息 面将难影响台币进一步表态。不过因美国明日起进入长假，外资在假期间将减少资金流动， 有实质需求的进出口商与国外支付往来亦会减少，预料交易量降低的情况下，出口商卖汇水 位有机会往29.900弱方挂单，压抑台币表现。 〞台币几次测29.850都测不过(升破)，出口商就不急了。〞一位本地银行交易员说。 上述交易员指出，目前时序仍在月初，出口商没有急于卖汇的压力，并不乐见台币价位 持续走升，目前看来29.950附近才是出口商的满足点，让台币支撑位退至29.920-29.950间 。 另名本地银行交易员亦指出，尽管邻近韩元 持续挺近波段高位，但台币近来 表现受实质需求主导，与韩元表现脱勾，远汇市场短天期美元/台币近日亦转为溢价，台币 趋升气氛受到破坏，让现汇台币在黏滞走势中带有一些阴影。 交易员预估明日台币将在29.850-29.920间来回。台币今日主交易区间在29.853-29.894 ，上日交易区间主要在29.840-29.896。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点微微溢价。 美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.875/29.895左右，上日纽约盘收在29.87 0。 台湾股市周四连续第四天收涨，经上日盘中剧烈震荡后，多头气势没有完全退却，令大 盘持续上攻。外资及陆资在台股买超3.24亿台币，连续九个交易日买超共计405.79亿台币。 路透调查显示，亚洲货币兑美元一直到年底可能会守住阵地，而2015年初将会走弱，届 时美元料展开等待已久的涨势。本周路透对约60位外汇分析师进行了调查，他们预计人民币 、印尼卢比、台币一直到12月都将小幅升值。 新兴汇市部分，印尼卢比领跌，因投资者押注稍晚出炉的美国非农就业报告将强劲并推 动美元进一步走坚，从而了结获利新兴亚币的获利。韩元兑美元触及六年高位，因外资持续 流入韩国股市。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/03(四)：美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PM I终值、美国6月ISM非制造业指数； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 环球主要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.935 29.905 29.810-29.935 29.910 6.60 4.70 元太外汇经纪公司 29.930 29.903 29.850-29.930 29.908 3.56 2.61 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.145/-0.115 (完)