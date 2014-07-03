台湾汇市：台币小幅收跌，明日美国假期料交投清淡

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 台币市场外资美元买盘仍多 * 明日美国假期交投清淡料台币区间偏弱 * 明日实质交易区间估在29.850-29.920 路透台北7月3日 - 台币兑美元 周四微幅收跌。国际美元温和回升， 且晚间美国非农数据公布在即，令台币今日主要在上日区间内来回。但部分外资在数据公布 前回补美元，令台币午后稳中偏弱，明日估在清淡交投中台币有机会再趋弱表现。 汇银人士指出，美国非农数据预料将符合市场预期，不至于有太大意外。这意味着消息 面将难影响台币进一步表态。不过因美国明日起进入长假，外资在假期间将减少资金流动， 有实质需求的进出口商与国外支付往来亦会减少，预料交易量降低的情况下，出口商卖汇水 位有机会往29.900弱方挂单，压抑台币表现。 〞台币几次测29.850都测不过(升破)，出口商就不急了。〞一位本地银行交易员说。 上述交易员指出，目前时序仍在月初，出口商没有急于卖汇的压力，并不乐见台币价位 持续走升，目前看来29.950附近才是出口商的满足点，让台币支撑位退至29.920-29.950间 。 另名本地银行交易员亦指出，尽管邻近韩元 持续挺近波段高位，但台币近来 表现受实质需求主导，与韩元表现脱勾，远汇市场短天期美元/台币近日亦转为溢价，台币 趋升气氛受到破坏，让现汇台币在黏滞走势中带有一些阴影。 交易员预估明日台币将在29.850-29.920间来回。台币今日主交易区间在29.853-29.894 ，上日交易区间主要在29.840-29.896。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点微微溢价。 美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.875/29.895左右，上日纽约盘收在29.87 0。 台湾股市周四连续第四天收涨，经上日盘中剧烈震荡后，多头气势没有完全退却，令大 盘持续上攻。外资及陆资在台股买超3.24亿台币，连续九个交易日买超共计405.79亿台币。 路透调查显示，亚洲货币兑美元一直到年底可能会守住阵地，而2015年初将会走弱，届 时美元料展开等待已久的涨势。本周路透对约60位外汇分析师进行了调查，他们预计人民币 、印尼卢比、台币一直到12月都将小幅升值。 新兴汇市部分，印尼卢比领跌，因投资者押注稍晚出炉的美国非农就业报告将强劲并推 动美元进一步走坚，从而了结获利新兴亚币的获利。韩元兑美元触及六年高位，因外资持续 流入韩国股市。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/03(四)：美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PM I终值、美国6月ISM非制造业指数； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 环球主要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.935 29.905 29.810-29.935 29.910 6.60 4.70 元太外汇经纪公司 29.930 29.903 29.850-29.930 29.908 3.56 2.61 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.145/-0.115 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。