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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 17:16 BJT

台湾汇市：台币小幅收跌，明日美国假期料交投清淡

* 台币市场外资美元买盘仍多
    * 明日美国假期交投清淡料台币区间偏弱
    * 明日实质交易区间估在29.850-29.920

    路透台北7月3日 - 台币兑美元  周四微幅收跌。国际美元温和回升，
且晚间美国非农数据公布在即，令台币今日主要在上日区间内来回。但部分外资在数据公布
前回补美元，令台币午后稳中偏弱，明日估在清淡交投中台币有机会再趋弱表现。
    
    汇银人士指出，美国非农数据预料将符合市场预期，不至于有太大意外。这意味着消息
面将难影响台币进一步表态。不过因美国明日起进入长假，外资在假期间将减少资金流动，
有实质需求的进出口商与国外支付往来亦会减少，预料交易量降低的情况下，出口商卖汇水
位有机会往29.900弱方挂单，压抑台币表现。
       
    〞台币几次测29.850都测不过(升破)，出口商就不急了。〞一位本地银行交易员说。
    
    上述交易员指出，目前时序仍在月初，出口商没有急于卖汇的压力，并不乐见台币价位
持续走升，目前看来29.950附近才是出口商的满足点，让台币支撑位退至29.920-29.950间
。
    
    另名本地银行交易员亦指出，尽管邻近韩元 持续挺近波段高位，但台币近来
表现受实质需求主导，与韩元表现脱勾，远汇市场短天期美元/台币近日亦转为溢价，台币
趋升气氛受到破坏，让现汇台币在黏滞走势中带有一些阴影。
    
    交易员预估明日台币将在29.850-29.920间来回。台币今日主交易区间在29.853-29.894
，上日交易区间主要在29.840-29.896。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点微微溢价。
美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.875/29.895左右，上日纽约盘收在29.87
0。
    
    台湾股市周四连续第四天收涨，经上日盘中剧烈震荡后，多头气势没有完全退却，令大
盘持续上攻。外资及陆资在台股买超3.24亿台币，连续九个交易日买超共计405.79亿台币。
 
    
    路透调查显示，亚洲货币兑美元一直到年底可能会守住阵地，而2015年初将会走弱，届
时美元料展开等待已久的涨势。本周路透对约60位外汇分析师进行了调查，他们预计人民币
、印尼卢比、台币一直到12月都将小幅升值。    
            
    新兴汇市部分，印尼卢比领跌，因投资者押注稍晚出炉的美国非农就业报告将强劲并推
动美元进一步走坚，从而了结获利新兴亚币的获利。韩元兑美元触及六年高位，因外资持续
流入韩国股市。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    7/03(四)：美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PM
I终值、美国6月ISM非制造业指数；
    7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。
    
    环球主要新闻请见 
                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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