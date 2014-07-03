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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 11:08 BJT

《全球市场》亚股小跌，市场关注美国非农就业数据

美元兑日圆 小涨0.1%，至101.88日圆，此前美国指标公债收益率受强劲的ADP报告带动升至一周半高位，进而扶助了美元/日圆。

欧元兑美元 基本持稳于1.3653美元，隔夜下跌0.15%。

澳元兑美元 跌0.7%，报0.9382美元，上日因贸易数据令人失望而从八个月高点回落。

大宗商品方面，ADP数据为美国经济前景改善提供新的佐证，提振铜价升至四个月高点。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜高见每吨7,145美元，为2月底以来最高水准。

原油扩大跌势，上日因利比亚和伊拉克供给好转的迹象而下挫。

美国原油期货 下跌0.4%，报每桶104.03美元。(完) (编译 石冠兰/杜明霞/白云/洪曦; 审校 孙茉莉/王兴亚/张若琪/王冠中)
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