台湾债市：RP利率持平，投信找券需求升温

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北7月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持平。今日资金回流较上日更为明显，投信因申购款流入找券需求升温，RP利率则持稳在上日水准。
他们表示，7、8月因上市柜公司陆续派发现金股利，对于整体资金略有影响，但不致带动RP利率走高。
〞今天钱比较多，投信一直打电话要券。〞一位证券商交易员说。
另一票券商交易员则称，半年报效应已经烟消云散，短率多已回落先前水准，7月资金虽不致于浮滥，但宽松的环境料将不变。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，高位见0.55%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。
票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
今日有悠克电子 2亿台币公司债发行；周五则有台化 公司债60亿台币将发行。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。