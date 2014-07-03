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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 11:10 BJT

台湾债市：RP利率持平，投信找券需求升温

路透台北7月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持平。今日资金回流较上日更为明显，投信因申购款流入找券需求升温，RP利率则持稳在上日水准。

他们表示，7、8月因上市柜公司陆续派发现金股利，对于整体资金略有影响，但不致带动RP利率走高。

〞今天钱比较多，投信一直打电话要券。〞一位证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，半年报效应已经烟消云散，短率多已回落先前水准，7月资金虽不致于浮滥，但宽松的环境料将不变。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，高位见0.55%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，同上日。

票券商成交利率持稳。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。

今日有悠克电子 2亿台币公司债发行；周五则有台化 公司债60亿台币将发行。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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