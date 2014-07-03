更新版1-新债招标：中国进出口行两期债结果高于预期，偏空氛围下机构兴趣缺缺

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 进出口行两期增发债结果高于市场预期
* 两期债边际中标收益率落于投标区间上限
* 投标倍数亦属于年内较低位置
* 现券市场弱势调整，机构投标参与积极性不高 (新增更多评论)
路透上海7月3日 - 中国进出口银行周四增发的五及七年两期债，中标收益率均高于市场预期。市场人士表示，现券市场弱势调整氛围中，机构投标积极性受挫，致该债边际中标收益率落于投标区间上限，而相对低位的投标倍数也显示一级市场兴趣缺缺。
业内人士稍早透露，进出口行招标的五年和七年固息增发债，加权中标收益率分别为4.8752%和5.0581%，均高于此前4.82%及5.00%的市场预测均值；两期债边际中标收益率分别为4.9050%和5.1000%，均为投标区间上限，对应投标倍数1.38倍和1.43倍。
华南一银行交易员称，“大家的情绪还是比较弱。今天口行的上限设的都比较低，大家博边际也就博在那个位置。”
华南另一券商交易员表示，当前现券市场正在调整，多头信心有点被击溃了，交易户积极性不高，而投资户也不给面子，需求就比较弱了，投标倍数也算是很低了。
银行间市场周四早盘利率债收益率续缓慢上行，因受经济形势向好，正回购未停等影响，机构信心不足。交易员认为，目前对未来经济看好的预期越来越强，加上个别大行被发行约千亿元定向央票的传言，都令现券后市压力有所增大。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年和七年最新收益率分别为4.8916%和5.0114%。
上述两期债为该行今年41期和42期金融债，同时也相应是第32期 和第30期 的增发债。具体条款如下：
41期 42期
(32期增发债) (30期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 五年固息 七年固息
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月7日 7月7日
起息日 5月19日 5月13日
发行期 7/3-7/7 7/3-7/7
上市日 7月11日 7月11日
基本承销额 无 无
承揽费 0.10% 0.10%
票面利率 5.00% 4.85%
-------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳/李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。