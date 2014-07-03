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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 14:56 BJT

台湾债市：五年公债殖利率再创高，因台股强势及非农数据料强劲

* 五年公债殖利率续创高，因台股升势迅猛及预期非农数据强劲
    * 五年公债殖利率养券利差扩大，可望吸引投资盘逐步承接
    * 明日103/6区间料在1.60-1.65%，103/10则在1.20-1.30%

    路透台北7月3日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四收高，受台股续创新高以及
预料今晚美国非农就业数据将更强劲等双利空夹击，殖利率已连四日弹升并续创五年半高位。
    
    五年公债连续图 殖利率收在1.2550%，连三日站稳1.20%之上，前高为2009年1月7日的1.301%
。交易商认为，五年券走空纯然为筹码问题所致，在交易商停损未止、实质买盘未积极承接下，可能要等到15
日103/10标售后，才有止弹回稳的机会。
    
    “台债就是发疟疾，等发热、发完汗就好了。”一位公股银行交易主管说。
    
    她表示，短率没有走升、央行也没有加大冲销，五年券实在没有大弹的理由。问题就出在筹码面，因为交
易商已经一堆泡水，不可能再承接筹码，但接下来还要标103/10，所以成为空方唯一能攻击的对象。
    
    一外商银行交易员则表示，之前参与五年券103/9 标售的交易商都被套住，但103/9的流动性
不足，只能转向放空还在发行前交易的103/10避险。
    
    由于五年与10年券利差已压缩到40基点以内，投资价值也逐渐浮现，只不过还没见到实质买盘积极承接的
迹象。

    一大型金融机构交易员认为，五年券殖利率与28天期央行存单0.87%的利差，在短短一个半月竟然扩大了
逾20基点，若是决策单位看到了，也许会引发投资的兴趣。
    
    另一公股银行交易主管也称，目前冷券的卖压并不重，显示实质买盘以持有到到期为主。五年券殖利率与
公债附买回(RP)利率的利差已经扩大到70基点，在养券空间绰绰有余下，相信会吸引买盘逐渐承接。
    
    台湾股市周四连续第四天收涨，台湾加权股价指数 收高0.44%或41.27点至9,526.23点，续创逾六
年八个月高位。
    
    路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，若果真如此，将是连续第五个月高于20万个。此外，
再加上楼市复苏的迹象，这将巩固经济已回升的观点。 
       
    交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.65%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1
.20-1.30%。
                
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10     103/6                   +3.50     1.6300    1.6100-1.6300      22.0
    5    103/10                   +3.51     1.2550   1.2358-1.2550*     270.5
    *表创该券交易以来殖利率日高    
         
    本周全球重要经济事件与数据包括：    
    7/03(四)：意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿
大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之
后宣布利率并召开记者会、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话；
    7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。    
       
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.6300
          5       103/9                       1.2575
          2       103/1                     没有成交
 (完)  

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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