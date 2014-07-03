台湾债市：五年公债殖利率再创高，因台股强势及非农数据料强劲

* 五年公债殖利率续创高，因台股升势迅猛及预期非农数据强劲 * 五年公债殖利率养券利差扩大，可望吸引投资盘逐步承接 * 明日103/6区间料在1.60-1.65%，103/10则在1.20-1.30% 路透台北7月3日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四收高，受台股续创新高以及 预料今晚美国非农就业数据将更强劲等双利空夹击，殖利率已连四日弹升并续创五年半高位。 五年公债连续图 殖利率收在1.2550%，连三日站稳1.20%之上，前高为2009年1月7日的1.301% 。交易商认为，五年券走空纯然为筹码问题所致，在交易商停损未止、实质买盘未积极承接下，可能要等到15 日103/10标售后，才有止弹回稳的机会。 “台债就是发疟疾，等发热、发完汗就好了。”一位公股银行交易主管说。 她表示，短率没有走升、央行也没有加大冲销，五年券实在没有大弹的理由。问题就出在筹码面，因为交 易商已经一堆泡水，不可能再承接筹码，但接下来还要标103/10，所以成为空方唯一能攻击的对象。 一外商银行交易员则表示，之前参与五年券103/9 标售的交易商都被套住，但103/9的流动性 不足，只能转向放空还在发行前交易的103/10避险。 由于五年与10年券利差已压缩到40基点以内，投资价值也逐渐浮现，只不过还没见到实质买盘积极承接的 迹象。 一大型金融机构交易员认为，五年券殖利率与28天期央行存单0.87%的利差，在短短一个半月竟然扩大了 逾20基点，若是决策单位看到了，也许会引发投资的兴趣。 另一公股银行交易主管也称，目前冷券的卖压并不重，显示实质买盘以持有到到期为主。五年券殖利率与 公债附买回(RP)利率的利差已经扩大到70基点，在养券空间绰绰有余下，相信会吸引买盘逐渐承接。 台湾股市周四连续第四天收涨，台湾加权股价指数 收高0.44%或41.27点至9,526.23点，续创逾六 年八个月高位。 路透调查显示，6月非农就业岗位料增长21.2万个，若果真如此，将是连续第五个月高于20万个。此外， 再加上楼市复苏的迹象，这将巩固经济已回升的观点。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.65%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1 .20-1.30%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 +3.50 1.6300 1.6100-1.6300 22.0 5 103/10 +3.51 1.2550 1.2358-1.2550* 270.5 *表创该券交易以来殖利率日高 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/03(四)：意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿 大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之 后宣布利率并召开记者会、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6300 5 103/9 1.2575 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)