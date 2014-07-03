日本债市：公债小跌，投资者静候10年期债券标售结果

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京7月3日 - 日本政府公债价格周四温和下跌，因投资者为今日10年期公债标售做准备。
隔夜美国公债收益率和股市持续上升，对市场人气产生负面影响。日本将标售2.4万亿(兆)日圆(235.6亿美元)10年期公债。
财务省连续第九个月将新券的票面利率定为0.6%。
据日债交易员和基金经理，由于10年期现券收益率距离周二所及逾一年低点0.550%不远，国内投资者似乎对在本次标债中追涨犹豫不决。
日本央行一如预期今日未根据资产购买计划购买日债，因央行在标债日通常不买日债。央行料周五购买长期和超长期公债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.0 0.070%
10年期公债 0.565% +0.5 0.560%
20年期公债 1.425% +0.5 1.420%
30年期公债 1.675% +0.5 1.670%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.59 -0.05 145.64
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。