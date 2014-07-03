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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 11:21 BJT

日本债市：公债小跌，投资者静候10年期债券标售结果

路透东京7月3日 - 日本政府公债价格周四温和下跌，因投资者为今日10年期公债标售做准备。

隔夜美国公债收益率和股市持续上升，对市场人气产生负面影响。日本将标售2.4万亿(兆)日圆(235.6亿美元)10年期公债。

财务省连续第九个月将新券的票面利率定为0.6%。

据日债交易员和基金经理，由于10年期现券收益率距离周二所及逾一年低点0.550%不远，国内投资者似乎对在本次标债中追涨犹豫不决。

日本央行一如预期今日未根据资产购买计划购买日债，因央行在标债日通常不买日债。央行料周五购买长期和超长期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +0.0 0.070%

10年期公债 0.565% +0.5 0.560%

20年期公债 1.425% +0.5 1.420%

30年期公债 1.675% +0.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.59 -0.05 145.64

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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