美国个股：美铝向SEC表示，仓储规定改革可能打击铝价升水收益

路透7月2日 - 根据美国铝业 与监管机构的往来信函内容，美铝将警告投资人有关仓储新规提案可能对公司业务构成的风险，美铝表示，新规可能影响公司财务及赚进的价格升水。

美铝在回覆美国证券交易委员会(SEC)询问的信中表示，仓储改革可能促使更多铝金属进入实货市场，压缩铝用户为实货交割而付出的升水。美铝表示，公司未来公告讯息中揭露的风险因素将增加。

“地区性交割及产品升水下滑、LME铝价下跌、及铝供应增加，可能对美铝业务、财务状况及营运业绩或现金流，产生重大负面影响，”美铝在计划列入未来公告的揭露讯息样本指出。

去年伦敦金属交易所(LME)提出仓储规定修改计划，希望改善LME系统仓库排队提货问题。3月时，法院一项裁决令计划停摆，但LME上个月表示将上诉。