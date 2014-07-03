美国个股：美铝向SEC表示，仓储规定改革可能打击铝价升水收益

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透7月2日 - 根据美国铝业 与监管机构的往来信函内容，美铝将警告投资人有关仓储新规提案可能对公司业务构成的风险，美铝表示，新规可能影响公司财务及赚进的价格升水。
美铝在回覆美国证券交易委员会(SEC)询问的信中表示，仓储改革可能促使更多铝金属进入实货市场，压缩铝用户为实货交割而付出的升水。美铝表示，公司未来公告讯息中揭露的风险因素将增加。
“地区性交割及产品升水下滑、LME铝价下跌、及铝供应增加，可能对美铝业务、财务状况及营运业绩或现金流，产生重大负面影响，”美铝在计划列入未来公告的揭露讯息样本指出。
去年伦敦金属交易所(LME)提出仓储规定修改计划，希望改善LME系统仓库排队提货问题。3月时，法院一项裁决令计划停摆，但LME上个月表示将上诉。
对于需要实货交割的铝用户，美铝等生产商所出售的实货，享有一笔相对LME指标价的升水。实货升水今年已触及纪录高位，尽管指标价走势疲软。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。