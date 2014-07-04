《中国债券市场每日交易备忘》--7月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.29% 浙商银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率5.0001% 浙江中国小商品城集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 深圳茂业商厦8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 锦江国际集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和浦发银行主承 河南机场集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 双胞胎集团2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)， 建行主承 重庆市合川城市建设投资16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广州证券主承 中国有色矿业集团15亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，国泰君安证券主承 中国有色矿业集团5亿元10年期投资者选择权(5+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，国泰君安证券主承 大连黄海港务有限公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 钦州滨海新城臵业集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承 喀什深喀投资发展10亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 赤峰城市基础设施投资8亿元七年期固息债1480360，票面利率7.07% 神木县国资15亿元七年期固息债1480370，票面利率7.28% 河南省济源建设10亿元七年期固息债1480379，票面利率7.45% 瘦西湖旅游发展集团10亿元七年期固息债1480383，票面利率6.8% 财政部代发260亿元三年期地方债149104，票面利率4.01% 财政部代发261亿元五年期地方债149105，票面利率4.12% 浙江新澳实业有限公司2亿元一年期短融041459046，票面利率8.5% 华融证券10亿元三个月期短融071433004，票面利率4.58% 安徽供销商业总公司2.5亿元一年期短融041460064，票面利率5.35% 中国中铁 30亿元五年期中票101474007，票面利率6.5% 中国信达资产管理股份有限公司100亿元三年期固息金融债091401001，票面利率5.20% 中国信达资产管理股份有限公司100亿元五年期固息金融债091401002，票面利率5.35% ============================================================================ 三、缴款： 国开行80亿元15年期固息债140217，票面利率5.24% 河北渤海投资集团10亿元六年期固息债1480386，票面利率6.90% 厦门翔业集团6亿元一年期短融 中原证券9亿元两个月期短融 上海证券9亿元三个月期短融 吉视传媒 5亿元五年期中票 湖南富兴集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部260亿元一年期固息国债130014到期兑付，票面利率3.48% 06皖煤电债 068033 付息 07首发债 078029 付息 07渝能源债 078030 付息 07三一重工债 078031 付息 08国网债03 088013 付息 08国网债04 088014 付息 12百色开投债 1280193 付息 12雅安国资债 1280195 付息 13歌尔MTN001 101353001 付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家外汇管理局周四公布2014年3月末中国外债数据显示，3月末外债余额为8,838.67亿美元，其中短期 外债余额为6,908.18亿美元，风险基本可控。 7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月2.5%) 7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)