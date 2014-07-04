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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.29%
  浙商银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率5.0001%
  浙江中国小商品城集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工行主承
  深圳茂业商厦8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承
  锦江国际集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和浦发银行主承                            
                 
  河南机场集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  双胞胎集团2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)， 建行主承 
  重庆市合川城市建设投资16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广州证券主承  
  中国有色矿业集团15亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，国泰君安证券主承
  中国有色矿业集团5亿元10年期投资者选择权(5+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，国泰君安证券主承
  大连黄海港务有限公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承
  钦州滨海新城臵业集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承
  喀什深喀投资发展10亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承
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  二、新债上市：
  
  赤峰城市基础设施投资8亿元七年期固息债1480360，票面利率7.07%
  神木县国资15亿元七年期固息债1480370，票面利率7.28% 
  河南省济源建设10亿元七年期固息债1480379，票面利率7.45%  
  瘦西湖旅游发展集团10亿元七年期固息债1480383，票面利率6.8% 
  财政部代发260亿元三年期地方债149104，票面利率4.01%    
  财政部代发261亿元五年期地方债149105，票面利率4.12%    
  浙江新澳实业有限公司2亿元一年期短融041459046，票面利率8.5%
  华融证券10亿元三个月期短融071433004，票面利率4.58%
  安徽供销商业总公司2.5亿元一年期短融041460064，票面利率5.35%
  中国中铁 30亿元五年期中票101474007，票面利率6.5%
  中国信达资产管理股份有限公司100亿元三年期固息金融债091401001，票面利率5.20%
  中国信达资产管理股份有限公司100亿元五年期固息金融债091401002，票面利率5.35%      
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  三、缴款：
  
  国开行80亿元15年期固息债140217，票面利率5.24%
  河北渤海投资集团10亿元六年期固息债1480386，票面利率6.90%
  厦门翔业集团6亿元一年期短融
  中原证券9亿元两个月期短融
  上海证券9亿元三个月期短融
  吉视传媒 5亿元五年期中票
  湖南富兴集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息： 
   
  财政部260亿元一年期固息国债130014到期兑付，票面利率3.48% 
  06皖煤电债 068033 付息
  07首发债 078029 付息
  07渝能源债 078030 付息
  07三一重工债 078031 付息
  08国网债03 088013 付息
  08国网债04 088014 付息
  12百色开投债 1280193 付息    
  12雅安国资债 1280195 付息
  13歌尔MTN001 101353001 付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --中国国家外汇管理局周四公布2014年3月末中国外债数据显示，3月末外债余额为8,838.67亿美元，其中短期
外债余额为6,908.18亿美元，风险基本可控。     

    7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI)        (5月-1.4%)
           6月居民消费价格指数(CPI)              (5月2.5%) 
    7/10公布6月进出口贸易数据                    (5月顺差359.2亿美元)
    7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会   
        其中:固定资产投资(不含农户)              (1-5月17.2%)
             社会消费品零售总额                  (5月12.5%)
             工业增加值                          (5月8.8%)
             房地产投资和销售情况月度报告       
    7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
    7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨/康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)
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