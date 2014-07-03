《中国企业债发行日程表》--7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *台州市基础设施 18 7 7/10簿记建档 上限8.10% AA+ 7/11-7/17 新时代证券 建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 天津滨海新塘 13 7 6/27簿记建档 6.74% AA 6/30-7/4 民族证券 建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北渤海 10 6 6/27簿记建档 6.90% AA 6/30-7/4 新时代证券 投资集团 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 常州公共住房 至多11 7 7/1簿记建档 6.64% AA 7/2-7/4 长城证券 建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 柳州产业投资 9 7 7/2簿记建档 *6.95% AA 7/3-7/7 平安证券 有限公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 南京汤山 8 7 6/27簿记建档 6.80% AA 6/30-7/8 华龙证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由南京江宁科学园发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市合川 16 7 7/4簿记建档 上限7.95% AA 7/7-7/8 广州证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 中国有色矿业 15 10 7/4簿记建档 *上限6.30% AAA 7/7-7/9 国泰君安证券 集团有限公司 5 10 *上限6.00% AAA 国泰君安证券 (品种二在第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 大连黄海 12 7 7/4簿记建档 *上限7.80% AA 7/7-7/9 平安证券 港务有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 喀什深喀 至多10 6 7/4簿记建档 上限8.00% AA 7/7-7/10 信达证券 投资发展 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 河北融投控股 15 7 7/7簿记建档 上限7.80% AA+ 7/8-7/10 国泰君安证券 集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 钦州滨海新城 10 7 7/4簿记建档 上限7.50% AA 7/7-7/11 国海证券 置业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 淮南城市建设 18 7 7/8簿记建档 上限7.50% AA 7/9-7/11 中信证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 淄博城市资产 23 7 7/8簿记建档 -- AA+ 7/9-7/11 中投证券 运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏南通二建 7.5 7 7/9簿记建档 -- AA 7/10-7/16 东兴证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/启东市城市投资经营中心提供担保) ========================================================================================= 新疆润盛投资 8 6 7/9簿记建档 上限7.80% AA 7/10-7/16 信达证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 赤峰元宝山区 10 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 国资经营公司 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨；审校 边竞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。