《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *兴业证券 36 18 71天 7/8招标 招商银行 AAA 7/9 7/10 (最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= *天津市医药 10 5 12 7/8簿记建档 民生银行 AA+ 7/9 7/10 集团 ======================================================================================= *福建南平高速 26 6 12 7/8簿记建档 中国银行 AA 7/10 7/11 公路有限公司 ======================================================================================= *湖北宜化 10 3 12 7/10簿记建档 民生银行 AA+ 7/11 7/14 ======================================================================================= *云南煤化工 12 12 12 7/10簿记建档 浦发银行 AA 7/14 7/15 集团 ======================================================================================= *江苏康缘集团 5 5 12 7/10簿记建档 招商银行 AA- 7/11 7/14 ======================================================================================= *修正药业集团 7 3 12 7/10簿记建档 兴业银行 AA- 7/11 7/14 ======================================================================================= 浙江中国 10 10 12 7/3-7/4簿记 工商银行 AA+ 7/7 7/8 小商品城集团 ======================================================================================= 深圳茂业商厦 16 8 12 7/4簿记建档 中国银行 AA 7/8 7/9 有限公司 ======================================================================================= 锦江国际 35 20 12 7/4-7/7簿记 工商银行 AAA 7/8 7/9 (集团)有限公司 浦发银行 ======================================================================================= 南方水泥 24 9 12 7/7簿记建档 农业银行 AA+ 7/8 7/9 有限公司 兴业银行 ======================================================================================= 苏州城建 20 10 12 7/8簿记建档 平安银行 AAA 7/9 7/10 投资发展 建设银行 ======================================================================================= 华联综超 5 5 12 7/8簿记建档 北京银行 AA 7/9 7/10 招商银行 ======================================================================================= 万联能源 3 3 12 7/8簿记建档 南京银行 A+ 7/9 7/10 集团 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ======================================================================================= 北京二商 10 6 12 7/8-7/9簿记 华夏银行 AA+ 7/10 7/11 集团 北京银行 ======================================================================================= 铜陵化学工业 9 6 12 7/8-7/9簿记 北京银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 国投新集 25 10 12 7/9簿记建档 中国银行 AA+ 7/11 7/14 ======================================================================================= 庞大集团 15 11 12 7/9簿记建档 工商银行 AA 7/11 7/14 ======================================================================================= 两面针 7 3.5 12 7/9簿记建档 兴业银行 AA- 7/10 7/11 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *神火股份 24 12 5 7/8簿记建档 光大银行 AA 7/9 7/10 ======================================================================================= *中国联合网络 140 50 3 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/14 7/15 通信有限公司 农业银行 ======================================================================================= *江苏建筑工程 2 2 3 7/10簿记建档 南京银行 AA- 7/11 7/14 集团 ======================================================================================= 河南省机场 12 6 5 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/8 7/9 集团有限公司 ======================================================================================= 雅戈尔服装 18 2 5 7/8簿记建档 工商银行 AA 7/9 7/10 控股有限公司 农业银行 ======================================================================================= 四川双马 13 3 3 7/8簿记建档 建设银行 AA 7/9 7/10 光大银行 ======================================================================================= 山东王晁煤电 6 3 3 7/8簿记建档 光大银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 湖北宜化 7.5 5 5 7/8簿记建档 工商银行 AA+ 7/9 7/10 中信证券 ======================================================================================= 中国供销集团 20 10 5 7/9簿记建档 北京银行 AAA 7/10 7/11 农业银行 ======================================================================================= 威远生化 12 6 5 7/9簿记建档 中国银行 AA 7/11 7/14 国开行 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 推迟发行 国开行 AA -- -- 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 双胞胎 5 2.5 5 推迟发行 建设银行 AA -- -- (集团)股份 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 边竞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。