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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 17:06 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月3日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*兴业证券      36       18     71天     7/8招标    招商银行     AAA     7/9     7/10
 (最高发行余额)                         浦发银行等                                   
      
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*天津市医药    10        5      12    7/8簿记建档  民生银行      AA+    7/9     7/10
集团                                           
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*福建南平高速  26        6      12    7/8簿记建档  中国银行      AA     7/10    7/11
公路有限公司                                           
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*湖北宜化      10        3      12   7/10簿记建档  民生银行      AA+    7/11    7/14
                                           
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*云南煤化工    12       12      12   7/10簿记建档  浦发银行      AA     7/14    7/15
集团                                           
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*江苏康缘集团   5        5      12   7/10簿记建档  招商银行      AA-    7/11    7/14            
                               
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*修正药业集团   7        3      12   7/10簿记建档  兴业银行      AA-    7/11    7/14
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浙江中国       10       10      12    7/3-7/4簿记  工商银行      AA+    7/7     7/8
小商品城集团                                           
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深圳茂业商厦   16        8      12    7/4簿记建档  中国银行      AA     7/8     7/9
有限公司
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锦江国际       35       20      12    7/4-7/7簿记  工商银行     AAA     7/8     7/9
(集团)有限公司                                     浦发银行
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南方水泥       24        9      12    7/7簿记建档  农业银行      AA+    7/8     7/9
有限公司                                           兴业银行
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苏州城建       20       10      12    7/8簿记建档  平安银行     AAA     7/9     7/10
投资发展                                           建设银行
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华联综超        5        5      12    7/8簿记建档  北京银行      AA     7/9     7/10
                                        招商银行
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万联能源        3        3      12    7/8簿记建档  南京银行       A+    7/9     7/10
集团          (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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北京二商       10        6      12    7/8-7/9簿记  华夏银行      AA+    7/10    7/11
集团                                               北京银行
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铜陵化学工业    9        6      12    7/8-7/9簿记  北京银行      AA-    7/10    7/11
集团
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国投新集       25       10      12    7/9簿记建档  中国银行      AA+    7/11    7/14
                                        
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庞大集团       15       11      12    7/9簿记建档  工商银行      AA     7/11    7/14
                                        
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两面针          7        3.5    12    7/9簿记建档  兴业银行      AA-    7/10    7/11
                                        
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*神火股份      24       12       5    7/8簿记建档   光大银行     AA      7/9     7/10
 
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*中国联合网络 140       50       3   7/10簿记建档   中国银行    AAA      7/14    7/15
通信有限公司                                        农业银行     
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*江苏建筑工程   2        2       3   7/10簿记建档   南京银行     AA-     7/11    7/14
集团
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河南省机场     12        6       5    7/4簿记建档   中信银行     AA+     7/8     7/9
集团有限公司                                        
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雅戈尔服装     18        2       5    7/8簿记建档   工商银行     AA      7/9     7/10
控股有限公司                                        农业银行
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四川双马       13        3       3    7/8簿记建档   建设银行     AA      7/9     7/10
                                         光大银行
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山东王晁煤电    6        3       3    7/8簿记建档   光大银行     AA-     7/10    7/11
集团
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湖北宜化        7.5      5       5    7/8簿记建档   工商银行     AA+     7/9     7/10
                                         中信证券
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中国供销集团   20       10       5    7/9簿记建档   北京银行    AAA      7/10    7/11
                                                    农业银行
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威远生化       12        6       5    7/9簿记建档   中国银行     AA      7/11    7/14
                                         国开行
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广西正润发展    4.4      4.4     5      推迟发行    国开行       AA       --      --
集团有限公司   （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）                          
       
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双胞胎          5        2.5     5      推迟发行    建设银行     AA       --      --
(集团)股份                                        
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:  代表新增。(完)

 (整理 杨文纨；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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