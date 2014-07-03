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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 11:42 BJT

香港个股：美兰机场向海航收购物流及免税店业务，后者将成第二大股东

路透香港7月3日 - 中国机场营运商--海南美兰国际机场股份有限公司 周四宣布，拟向海航集团收购免税品店及物流服务等业务，涉资共约16.53亿元人民币，公司将以现金加发行新股方式支付。完成交易后，海航集团将成为美兰机场第二大股东。

公司的声明称，将以代价3.79亿元向海航集团的新华联航，收购从事物流服务业务的武汉临空80%股权；以及以总代价12.735亿元收购持有免税店销售业务--美兰免税店49%股权的海岛商业全部权益。

美兰机场表示，收购武汉临空的代价将悉数以现金支付；至于收购海岛商业的代价，其中约2.09亿元透过抵销卖方应付借款垫款支付，余额则以发行约1.87亿股新股方式支付。

此外，美兰机场表示，其母公司海口美兰机场有限责任公司同意按每股5.69元人民币（7.17港元）认购公司约6,661.5万股新内资股，涉总金额3.79亿元。新股发行价与美兰机场周三收盘价7.16港元基本持平。

完成上述交易后，美兰机场母公司在上市公司的持股将由现时的50.19%摊薄至41.84%；海航集团持股量则由0.74%升至26.21%，成为第二大股东。

至去年底止年度，武汉临空除税后净亏损为901.3万元；海岛商业的除税后净利润则为1,715万元。

美兰机场表示，收购事项将加强其主要业务之盈利状况、扩大经营范围及提高竞争力。

美兰机场周四早盘尾段股价涨1.82%，报7.29港元。(完)

浏览上市公司在联交所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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