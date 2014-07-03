企业并购：欧盟批准沃达丰收购西班牙有线运营商Ono的交易

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透布鲁塞尔7月2日 - 欧盟执委会周三表示，已经批准沃达丰 以72亿欧元(约合97.9亿美元)收购西班牙最大有线电视运营商Ono的交易，无任何附加条件。
路透上周曾援引熟悉内情的消息人士称，该案料将获得欧盟无条件批准，因监管机构没有竞争方面的顾虑。电信业目前正迎来一波整合浪潮。
“执委会...做出的决定是，该交易不会大幅阻碍西班牙市场的有效竞争。”欧盟反垄断机构在声明中指出。
这是沃达丰两年内第三次收购欧洲固网宽带资产。电信运营商们认为，有必要进行更多整并，以遏制营收下滑，并获得资金来升级高速宽带基础设施。
成功收购Ono将使沃达丰更好地与西班牙市场领先企业Telefonica 展开竞争。沃达丰目前在西班牙移动通讯市场占有25%的市场份额，收购后料将提高近两个百分点。
Telefonica在周三也获得欧盟反垄断机构的批准，可以86亿欧元收购KPN的德国移动电信业务，从而在欧洲最大的电信市场--德国获得更有力地位。(完)
(编译 高琦 审校 张若琪)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。