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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 11:41 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多240亿元四期固息债，期限一、三、五及七年

路透上海7月3日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(8日)招标增发四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年、五年、和七年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，1-7年品种分别为国开行今年第13、第16、第9和第14期增发债。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、13、14及16期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：7月8日上午9:30-10:30

7年：7月8日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 7月11日

起息日 1年：6月9日

3年：6月26日

5年：4月8日

7年：6月9日

分销期 7月9日-7月11日

上市日 1年：7月15日

3/5/7年：7月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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