中国新债：国开行下周二将增发至多240亿元四期固息债，期限一、三、五及七年

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海7月3日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(8日)招标增发四期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一年、三年、五年、和七年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，1-7年品种分别为国开行今年第13、第16、第9和第14期增发债。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14及16期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：7月8日上午9:30-10:30
7年：7月8日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5年：单一价格(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 7月11日
起息日 1年：6月9日
3年：6月26日
5年：4月8日
7年：6月9日
分销期 7月9日-7月11日
上市日 1年：7月15日
3/5/7年：7月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。