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市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 12:11 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透7月主要汇率调查****

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路透在6月30日至7月2日访问约150位策略师，涵盖他们对美元兑欧元、英镑、加元等主要货币，以及其他欧洲和拉美货币在未来12个月走势的看法。

> 路透调查：欧元和英镑未来数月料持坚，未来一年美元料回升

> 路透调查：加元今年涨势或已到头，未来可能开始走软

> 路透调查：南美货币未来几个月将下跌，因美国经济及通胀或上升

> 浏览各货币对调查的详细英文内容，请点选 (完)

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(整理 王兴亚)
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